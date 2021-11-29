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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/ogranicheniya-1761212351.html
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить, как на местах контролируют соблюдение всех антиковидных мер. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:59
2021-11-29T19:08
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить, как на местах контролируют соблюдение всех антиковидных мер. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам &lt;...&gt; субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", — говорится в нем.Ответственными за исполнение назначены главы регионов.В России запрещены массовые мероприятия; работодатели обязаны контролировать состояние здоровья сотрудников и посетителей и проводить дезинфекцию помещений; граждане должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию; пожилые и люди с хроническими заболеваниями переведены на режим самоизоляции. Кроме того, у субъектов Федерации есть полномочия вводить свои ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки.Также власти призывают наращивать темпы вакцинации до целевых 80 процентов. Сейчас полностью привиты менее 40 процентов россиян.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:59 29.11.2021 (обновлено: 19:08 29.11.2021)
 
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19

Президент Путин поручил регионам доложить о контроле за соблюдением ограничений по COVID

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить, как на местах контролируют соблюдение всех антиковидных мер. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам <...> субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", — говорится в нем.
Ответственными за исполнение назначены главы регионов.
В России запрещены массовые мероприятия; работодатели обязаны контролировать состояние здоровья сотрудников и посетителей и проводить дезинфекцию помещений; граждане должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию; пожилые и люди с хроническими заболеваниями переведены на режим самоизоляции. Кроме того, у субъектов Федерации есть полномочия вводить свои ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Также власти призывают наращивать темпы вакцинации до целевых 80 процентов. Сейчас полностью привиты менее 40 процентов россиян.
Вакцинация от COVID-19 в России
9 апреля, 15:16Инфографика
Рейтинг российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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