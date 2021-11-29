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Компании, более 25% которых у офшорных акционеров, потеряют господдержку
Компании, более 25% которых у офшорных акционеров, потеряют господдержку - РИА Новости, 29.11.2021
Компании, более 25% которых у офшорных акционеров, потеряют господдержку
Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий с 2023 года получение субсидий и бюджетных инвестиций российскими компаниями, 25% и более капитала... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:19
2021-11-29T14:19
экономика
владимир путин
офшоры
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий с 2023 года получение субсидий и бюджетных инвестиций российскими компаниями, 25% и более капитала которых принадлежит владельцам из офшоров. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ направлен на дальнейшее стимулирование деофшоризации в РФ. Сейчас на оказание господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций не могут претендовать российские компании, которые на 50% и более прямо или косвенно принадлежат лицам, зарегистрированным в офшорах. Закон с 1 января 2023 года сокращает этот порог вдвое - до 25%, тем самым расширяя перечень компаний, которым не может оказываться такая поддержка.Однако при этом не будет учитываться прямое или косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (ПАО), в том числе со статусом международной компании, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ. Также не будет учитываться и косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юрлиц, реализованное через участие в капитале подобных ПАО.Одновременно Минфину России предоставляется возможность утверждать перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.Ранее кабмин пояснял, что закон позволит учесть дополнительные юрисдикции (такие как Кипр и Гонконг). Подобные юрисдикции не входят в действующий перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения. Кроме того, они не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.Соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс. Они также направлены на минимизацию негативного влияния иностранных ограничительных мер, которые могут приводить к нарушению реализации прав российских собственников с офшорным владением активами в РФ (невозможности распоряжением активами, выплаты дивидендов).
https://ria.ru/20210821/kurily-1746650110.html
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экономика, владимир путин, офшоры, россия
14:19 29.11.2021
 
Компании, более 25% которых у офшорных акционеров, потеряют господдержку

Путин запретил господдержку компаний, более 25 процентов которых у офшорных акционеров

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий с 2023 года получение субсидий и бюджетных инвестиций российскими компаниями, 25% и более капитала которых принадлежит владельцам из офшоров. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ направлен на дальнейшее стимулирование деофшоризации в РФ. Сейчас на оказание господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций не могут претендовать российские компании, которые на 50% и более прямо или косвенно принадлежат лицам, зарегистрированным в офшорах. Закон с 1 января 2023 года сокращает этот порог вдвое - до 25%, тем самым расширяя перечень компаний, которым не может оказываться такая поддержка.
Вице-премьер Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 07:53
Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор"
Однако при этом не будет учитываться прямое или косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (ПАО), в том числе со статусом международной компании, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ. Также не будет учитываться и косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юрлиц, реализованное через участие в капитале подобных ПАО.
Одновременно Минфину России предоставляется возможность утверждать перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 14:48
Володин призвал отменить господдержку компаний с регистрацией в офшорах
Ранее кабмин пояснял, что закон позволит учесть дополнительные юрисдикции (такие как Кипр и Гонконг). Подобные юрисдикции не входят в действующий перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения. Кроме того, они не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.
Соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс. Они также направлены на минимизацию негативного влияния иностранных ограничительных мер, которые могут приводить к нарушению реализации прав российских собственников с офшорным владением активами в РФ (невозможности распоряжением активами, выплаты дивидендов).
 
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