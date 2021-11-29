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Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей
Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомашины, перегоняемые за пределы России, соответствующий... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:30
2021-11-29T13:30
экономика
владимир путин
авто
автомобили
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомашины, перегоняемые за пределы России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года "О государственной регистрации транспортных средств".Теперь регистрационный документ необходимо оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю."Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность", - сказано в тексте закона.По действующему законодательству регистрационный документ оформляется на транспортное средство и отдельно на шасси, если его нужно перевезти в другую страну. Согласно новым правилам, регистрируется все вместе. Кроме того, теперь в течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на госучет.
https://ria.ru/20211127/pervyy-1760994437.html
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экономика, владимир путин, авто, автомобили, россия
13:30 29.11.2021
 
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей

Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей, перегоняемых за рубеж

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомашины, перегоняемые за пределы России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года "О государственной регистрации транспортных средств".
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Теперь регистрационный документ необходимо оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю.
"Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность", - сказано в тексте закона.
По действующему законодательству регистрационный документ оформляется на транспортное средство и отдельно на шасси, если его нужно перевезти в другую страну. Согласно новым правилам, регистрируется все вместе. Кроме того, теперь в течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на госучет.
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