https://ria.ru/20211129/nomera-1761258723.html
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей
Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомашины, перегоняемые за пределы России, соответствующий... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:30
2021-11-29T13:30
2021-11-29T13:30
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомашины, перегоняемые за пределы России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года "О государственной регистрации транспортных средств".Теперь регистрационный документ необходимо оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю."Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность", - сказано в тексте закона.По действующему законодательству регистрационный документ оформляется на транспортное средство и отдельно на шасси, если его нужно перевезти в другую страну. Согласно новым правилам, регистрируется все вместе. Кроме того, теперь в течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на госучет.
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экономика, владимир путин, авто, автомобили, россия
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей
Путин подписал изменения порядка регистрации номеров автомобилей, перегоняемых за рубеж
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомашины, перегоняемые за пределы России
, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года "О государственной регистрации транспортных средств".
Теперь регистрационный документ необходимо оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю.
"Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность", - сказано в тексте закона.
По действующему законодательству регистрационный документ оформляется на транспортное средство и отдельно на шасси, если его нужно перевезти в другую страну. Согласно новым правилам, регистрируется все вместе. Кроме того, теперь в течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на госучет.