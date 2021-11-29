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Госдеп заявил, что США готовы высвободить нефть из стенических резервов
Госдеп заявил, что США готовы высвободить нефть из стенических резервов - РИА Новости, 29.11.2021
Госдеп заявил, что США готовы высвободить нефть из стенических резервов
Администрация президента США Джо Байдена готова вновь высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов страны, если это потребуется для... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:09
2021-11-29T21:09
2021-11-29T21:09
сша
япония
южная корея
джо байден
государственный департамент сша
опек
цены на нефть
амос хохштейн
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готова вновь высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов страны, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке, заявил в понедельник старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте Амос Хохштейн."Абсолютно. Это - инструмент, который был нам доступен и будет доступен вновь", - сказал Хохштейн в беседе с телеканалом CNBC, отвечая на соответствующий вопрос.Хохштейн уточнил, что из 50 миллионов баррелей нефти, которые США решили высвободить на прошедшей неделе, порядка 30 миллионов впоследствии вернутся обратно в резерв."По этой причине у нас есть больше гибкости, чтобы повторить это в будущем. если возникнет такая необходимость", - добавил представитель госдепартамента США, выразив надежду, что уже принятые американской администрацией меры окажут сильное воздействие на нефтяной рынок.Белый дом с августа безуспешно пытался убедить ОПЕК+ увеличить нефтедобычу в рамках сделки, после чего решил "распечатать" резервы. Президент США Джо Байден во вторник объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, которые закрепились выше 80 долларов за баррель. Эту инициативу поддержали Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания.
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сша, япония, южная корея, джо байден, государственный департамент сша, опек, цены на нефть, амос хохштейн
Госдеп заявил, что США готовы высвободить нефть из стенических резервов
Госдеп: США готовы высвободить нефть из стенических резервов для регулирования цены