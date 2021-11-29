https://ria.ru/20211129/neft-1761351177.html

Госдеп заявил, что США готовы высвободить нефть из стенических резервов

Госдеп заявил, что США готовы высвободить нефть из стенических резервов - РИА Новости, 29.11.2021

Госдеп заявил, что США готовы высвободить нефть из стенических резервов

Администрация президента США Джо Байдена готова вновь высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов страны, если это потребуется для... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:09

2021-11-29T21:09

2021-11-29T21:09

сша

япония

южная корея

джо байден

государственный департамент сша

опек

цены на нефть

амос хохштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готова вновь высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов страны, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке, заявил в понедельник старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте Амос Хохштейн."Абсолютно. Это - инструмент, который был нам доступен и будет доступен вновь", - сказал Хохштейн в беседе с телеканалом CNBC, отвечая на соответствующий вопрос.Хохштейн уточнил, что из 50 миллионов баррелей нефти, которые США решили высвободить на прошедшей неделе, порядка 30 миллионов впоследствии вернутся обратно в резерв."По этой причине у нас есть больше гибкости, чтобы повторить это в будущем. если возникнет такая необходимость", - добавил представитель госдепартамента США, выразив надежду, что уже принятые американской администрацией меры окажут сильное воздействие на нефтяной рынок.Белый дом с августа безуспешно пытался убедить ОПЕК+ увеличить нефтедобычу в рамках сделки, после чего решил "распечатать" резервы. Президент США Джо Байден во вторник объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, которые закрепились выше 80 долларов за баррель. Эту инициативу поддержали Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания.

https://ria.ru/20211129/neft-1761205819.html

сша

япония

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, япония, южная корея, джо байден, государственный департамент сша, опек, цены на нефть, амос хохштейн