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Новак ответил на вопрос о влиянии омикрон-штамма на рынок нефти
Новак ответил на вопрос о влиянии омикрон-штамма на рынок нефти - РИА Новости, 29.11.2021
Новак ответил на вопрос о влиянии омикрон-штамма на рынок нефти
Россия не видит необходимости в срочных мерах ОПЕК+ из-за появления нового штамма коронавируса, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:50
2021-11-29T10:30
распространение коронавируса
экономика
александр новак
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не видит необходимости в срочных мерах ОПЕК+ из-за появления нового штамма коронавируса, заявил вице-премьер Александр Новак."Скоропалительных решений принимать не надо", — отметил он в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.По словам вице-премьера, новый вариант SARS-CoV-2 всегда вызывает реакцию рынка, так как национальные правительства начинают вводить различные ограничения."Поэтому нужно смотреть, как будет сейчас развиваться ситуация. Мы должны мониторить внимательно рынок и как это будет влиять на спрос", — заключил Новак.В пятницу рынок резко отреагировал на сообщения об омикрон-штамме. Основные американские фондовые индексы упали на 2-2,5 процента, японский Nikkei 225 — на 1,74, австралийский S&amp;P/ASX 200 — на 0,54, гонконгский Hang Seng Index — на 1,27, Shanghai Composite — на 0,3. Также резко подешевела нефть, но к понедельнику началась коррекция.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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экономика, александр новак, цены на нефть, россия
08:50 29.11.2021 (обновлено: 10:30 29.11.2021)
 
Новак ответил на вопрос о влиянии омикрон-штамма на рынок нефти

Вице-премьер Новак: пока нет необходимости в срочных мерах по ОПЕК+ из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не видит необходимости в срочных мерах ОПЕК+ из-за появления нового штамма коронавируса, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Скоропалительных решений принимать не надо", — отметил он в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
По словам вице-премьера, новый вариант SARS-CoV-2 всегда вызывает реакцию рынка, так как национальные правительства начинают вводить различные ограничения.
"Поэтому нужно смотреть, как будет сейчас развиваться ситуация. Мы должны мониторить внимательно рынок и как это будет влиять на спрос", — заключил Новак.
В пятницу рынок резко отреагировал на сообщения об омикрон-штамме. Основные американские фондовые индексы упали на 2-2,5 процента, японский Nikkei 225 — на 1,74, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54, гонконгский Hang Seng Index — на 1,27, Shanghai Composite — на 0,3. Также резко подешевела нефть, но к понедельнику началась коррекция.
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Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
 
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