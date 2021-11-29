https://ria.ru/20211129/neft-1761196696.html

Нефтяные котировки перешли к резкому росту

Нефтяные котировки перешли к резкому росту - РИА Новости, 29.11.2021

Нефтяные котировки перешли к резкому росту

Цена нефти марки Brent растет более чем на 4% после резкого падения в минувшую пятницу на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса "омикрон",... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T04:19

2021-11-29T04:19

2021-11-29T04:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Цена нефти марки Brent растет более чем на 4% после резкого падения в минувшую пятницу на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 4.07 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 4,43% - до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI растет на 5,00% - до 71,56 доллара за баррель.В пятницу цены на нефть рухнули на 11-13%, до минимального уровня с сентября, на рисках распространения нового штамма коронавируса из ЮАР, получившего название "омикрон". Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как "вызывающий беспокойство". Ряд стран ввели ограничения на въезд из государств, где распространяется новый штамм.Как сообщило агентство Блумберг, на фоне обрушения нефтяных котировок ОПЕК+ отложила на несколько дней две встречи, чтобы оценить влияние "омикрона" на рынок.

https://ria.ru/20211128/tseny-1761150913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, цены на нефть