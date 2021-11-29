Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/naumov-1761326197.html
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков - РИА Новости, 29.11.2021
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков
Режиссер Никита Михалков назвал Владимира Наумова талантливым, блестящим, рисковым, красивым человеком с прекрасной спортивной реакцией и замечательным юмором. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:00
2021-11-29T19:09
культура
никита михалков
владимир наумов
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139705/17/1397051743_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_11619ba54b2bb060e75c5ac59d19fd89.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал Владимира Наумова талантливым, блестящим, рисковым, красивым человеком с прекрасной спортивной реакцией и замечательным юмором."Талантливый, блестящий, остроумный, с прекрасной спортивной реакцией, замечательным юмором, красивый человек Владимир Наумов. Я думаю, что он прожил счастливую жизнь. Его картины практически всегда были событием. Он умел бесстрашно балансировать "на лезвии бритвы", умудряясь отстаивать свои позиции и в то же время не попадать в число диссидентов, борцов с режимом или обиженных талантов. И что самое поразительное, что во всем этом не было компромисса", - сказал Михалков РИА Новости.По его мнению, вместе с режиссером Александром Аловым они создавали фильмы, ставшие культовыми не только в России, но и в мире. Он также отметил, что умение рассказать так, чтобы высказывание было не только полезным, но интересным в своей новизне – это великое мастерство.Он добавил, что Наумов был бессменным президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук России с самого ее основания, и "ни разу ни у кого не могло возникнуть сомнение, что именно он заслужил занимать это место".Он передал свое глубокое сочувствие всей семье Владимира Наумова, подчеркнув, что единственным утешением для всех является то, что фильмы, которые снимал режиссер, не стареют. "Это величайшее счастье для художника, когда физическое увядание не затрагивает его таланта", - заключил Михалков.Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
https://ria.ru/20211129/naumov-1761279060.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139705/17/1397051743_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_da9fc5e5b672e4f68eeb978d4fcd891c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никита михалков, владимир наумов, новости культуры, кино и сериалы
19:00 29.11.2021 (обновлено: 19:09 29.11.2021)
 
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков

Наумове был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Союза кинематографистов России, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и кинорежиссёр Владимир Наумов на "Московском культурном форуме 2016" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Председатель Союза кинематографистов России, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и кинорежиссёр Владимир Наумов на Московском культурном форуме 2016 в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал Владимира Наумова талантливым, блестящим, рисковым, красивым человеком с прекрасной спортивной реакцией и замечательным юмором.
"Талантливый, блестящий, остроумный, с прекрасной спортивной реакцией, замечательным юмором, красивый человек Владимир Наумов. Я думаю, что он прожил счастливую жизнь. Его картины практически всегда были событием. Он умел бесстрашно балансировать "на лезвии бритвы", умудряясь отстаивать свои позиции и в то же время не попадать в число диссидентов, борцов с режимом или обиженных талантов. И что самое поразительное, что во всем этом не было компромисса", - сказал Михалков РИА Новости.
По его мнению, вместе с режиссером Александром Аловым они создавали фильмы, ставшие культовыми не только в России, но и в мире. Он также отметил, что умение рассказать так, чтобы высказывание было не только полезным, но интересным в своей новизне – это великое мастерство.
Он добавил, что Наумов был бессменным президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук России с самого ее основания, и "ни разу ни у кого не могло возникнуть сомнение, что именно он заслужил занимать это место".
"Когда я пришел в кино, Наумов был уже признанным мастером, но я никогда не чувствовал этой дистанции. Талантливый, обаятельный, веселый, рисковый, свободный человек – таким я его увидел, когда пришел на "Мосфильм" первый раз, и таким знал все долгие годы нашего общения", - сказал Михалков.
Он передал свое глубокое сочувствие всей семье Владимира Наумова, подчеркнув, что единственным утешением для всех является то, что фильмы, которые снимал режиссер, не стареют. "Это величайшее счастье для художника, когда физическое увядание не затрагивает его таланта", - заключил Михалков.
Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
Режиссер Владимир Наумов на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 17:01Культура
"Мой мир — это мир кино": не стало Владимира Наумова
 
КультураНикита МихалковВладимир НаумовНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Минтранс сообщил о тестировании "умной" оплаты в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
Лента новостейМолния
Минтранс сообщил о тестировании "умной" оплаты в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видео