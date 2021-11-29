https://ria.ru/20211129/naumov-1761326197.html
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков - РИА Новости, 29.11.2021
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков
Режиссер Никита Михалков назвал Владимира Наумова талантливым, блестящим, рисковым, красивым человеком с прекрасной спортивной реакцией и замечательным юмором. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:00
2021-11-29T19:00
2021-11-29T19:09
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никита михалков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал Владимира Наумова талантливым, блестящим, рисковым, красивым человеком с прекрасной спортивной реакцией и замечательным юмором."Талантливый, блестящий, остроумный, с прекрасной спортивной реакцией, замечательным юмором, красивый человек Владимир Наумов. Я думаю, что он прожил счастливую жизнь. Его картины практически всегда были событием. Он умел бесстрашно балансировать "на лезвии бритвы", умудряясь отстаивать свои позиции и в то же время не попадать в число диссидентов, борцов с режимом или обиженных талантов. И что самое поразительное, что во всем этом не было компромисса", - сказал Михалков РИА Новости.По его мнению, вместе с режиссером Александром Аловым они создавали фильмы, ставшие культовыми не только в России, но и в мире. Он также отметил, что умение рассказать так, чтобы высказывание было не только полезным, но интересным в своей новизне – это великое мастерство.Он добавил, что Наумов был бессменным президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук России с самого ее основания, и "ни разу ни у кого не могло возникнуть сомнение, что именно он заслужил занимать это место".Он передал свое глубокое сочувствие всей семье Владимира Наумова, подчеркнув, что единственным утешением для всех является то, что фильмы, которые снимал режиссер, не стареют. "Это величайшее счастье для художника, когда физическое увядание не затрагивает его таланта", - заключил Михалков.Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
https://ria.ru/20211129/naumov-1761279060.html
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никита михалков, владимир наумов, новости культуры, кино и сериалы
19:00 29.11.2021 (обновлено: 19:09 29.11.2021)
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков
Наумове был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал Владимира Наумова талантливым, блестящим, рисковым, красивым человеком с прекрасной спортивной реакцией и замечательным юмором.
"Талантливый, блестящий, остроумный, с прекрасной спортивной реакцией, замечательным юмором, красивый человек Владимир Наумов. Я думаю, что он прожил счастливую жизнь. Его картины практически всегда были событием. Он умел бесстрашно балансировать "на лезвии бритвы", умудряясь отстаивать свои позиции и в то же время не попадать в число диссидентов, борцов с режимом или обиженных талантов. И что самое поразительное, что во всем этом не было компромисса", - сказал Михалков РИА Новости.
По его мнению, вместе с режиссером Александром Аловым они создавали фильмы, ставшие культовыми не только в России, но и в мире. Он также отметил, что умение рассказать так, чтобы высказывание было не только полезным, но интересным в своей новизне – это великое мастерство.
Он добавил, что Наумов был бессменным президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук России с самого ее основания, и "ни разу ни у кого не могло возникнуть сомнение, что именно он заслужил занимать это место".
"Когда я пришел в кино, Наумов был уже признанным мастером, но я никогда не чувствовал этой дистанции. Талантливый, обаятельный, веселый, рисковый, свободный человек – таким я его увидел, когда пришел на "Мосфильм" первый раз, и таким знал все долгие годы нашего общения", - сказал Михалков.
Он передал свое глубокое сочувствие всей семье Владимира Наумова, подчеркнув, что единственным утешением для всех является то, что фильмы, которые снимал режиссер, не стареют. "Это величайшее счастье для художника, когда физическое увядание не затрагивает его таланта", - заключил Михалков.
Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.