https://ria.ru/20211129/naumov-1761287344.html

Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор

Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор - РИА Новости, 29.11.2021

Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор

Владимир Наумов был замечательным мастером, новатором, последним из плеяды больших режиссеров, сказал РИА Новости режиссер Глеб Панфилов. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:25

2021-11-29T15:25

2021-11-29T15:25

культура

мосфильм

глеб панфилов

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новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Владимир Наумов был замечательным мастером, новатором, последним из плеяды больших режиссеров, сказал РИА Новости режиссер Глеб Панфилов."Владимир Наумов – великий советский режиссер, замечательный мастер. Таким он был вместе со своим напарником Александром Аловым, и после его ухода продолжал создавать ленты высокого качества. Фильм "Мир входящему" был тогда для меня, молодого режиссера, настоящим открытием. Я тогда посмотрел его в Свердловске и был под глубоким впечатлением. Это было новое слово в кино, новая атмосфера – такого еще не было. Они были новаторами, и Наумов оставался таким даже в своем солидном возрасте", - сказал Панфилов.Он отметил, что им "не часто удавалось поговорить, встречаясь в коридорах "Мосфильма", но для него каждая из этих встреч памятна."Ушел замечательный мастер, последний из этой плеяды больших режиссеров", - добавил Панфилов.Народный артист СССР Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.

https://ria.ru/20211129/naumov-1761285155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосфильм, глеб панфилов, владимир наумов, новости культуры, кино и сериалы