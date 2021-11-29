Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/naumov-1761287344.html
Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор
Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор - РИА Новости, 29.11.2021
Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор
Владимир Наумов был замечательным мастером, новатором, последним из плеяды больших режиссеров, сказал РИА Новости режиссер Глеб Панфилов. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:25
2021-11-29T15:25
культура
мосфильм
глеб панфилов
владимир наумов
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761286633_0:167:2048:1319_1920x0_80_0_0_8c470aee7dc6d4593d63abcf96eab169.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Владимир Наумов был замечательным мастером, новатором, последним из плеяды больших режиссеров, сказал РИА Новости режиссер Глеб Панфилов."Владимир Наумов – великий советский режиссер, замечательный мастер. Таким он был вместе со своим напарником Александром Аловым, и после его ухода продолжал создавать ленты высокого качества. Фильм "Мир входящему" был тогда для меня, молодого режиссера, настоящим открытием. Я тогда посмотрел его в Свердловске и был под глубоким впечатлением. Это было новое слово в кино, новая атмосфера – такого еще не было. Они были новаторами, и Наумов оставался таким даже в своем солидном возрасте", - сказал Панфилов.Он отметил, что им "не часто удавалось поговорить, встречаясь в коридорах "Мосфильма", но для него каждая из этих встреч памятна."Ушел замечательный мастер, последний из этой плеяды больших режиссеров", - добавил Панфилов.Народный артист СССР Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
https://ria.ru/20211129/naumov-1761285155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761286633_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_43273b56f357e6bc7b25618e528c80fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосфильм, глеб панфилов, владимир наумов, новости культуры, кино и сериалы
15:25 29.11.2021
 
Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор

Глеб Панфилов о смерти Наумова: ушел великий советский режиссер, новатор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Режиссер Владимир Наумов на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Владимир Наумов был замечательным мастером, новатором, последним из плеяды больших режиссеров, сказал РИА Новости режиссер Глеб Панфилов.
"Владимир Наумов – великий советский режиссер, замечательный мастер. Таким он был вместе со своим напарником Александром Аловым, и после его ухода продолжал создавать ленты высокого качества. Фильм "Мир входящему" был тогда для меня, молодого режиссера, настоящим открытием. Я тогда посмотрел его в Свердловске и был под глубоким впечатлением. Это было новое слово в кино, новая атмосфера – такого еще не было. Они были новаторами, и Наумов оставался таким даже в своем солидном возрасте", - сказал Панфилов.
Он отметил, что им "не часто удавалось поговорить, встречаясь в коридорах "Мосфильма", но для него каждая из этих встреч памятна.
"Ушел замечательный мастер, последний из этой плеяды больших режиссеров", - добавил Панфилов.
Народный артист СССР Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
15:20
Биография Владимира Наумова
 
КультураМосфильмГлеб ПанфиловВладимир НаумовНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Минтранс сообщил о тестировании "умной" оплаты в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
Лента новостейМолния
Минтранс сообщил о тестировании "умной" оплаты в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видео