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В Белоруссии заявили о наращивании потенциала НАТО у границ страны
В Белоруссии заявили о наращивании потенциала НАТО у границ страны - РИА Новости, 29.11.2021
В Белоруссии заявили о наращивании потенциала НАТО у границ страны
Страны - члены НАТО наращивают наступательный потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии, заявил в понедельник министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:20
2021-11-29T13:20
в мире
безопасность
белоруссия
польша
нато
министерство обороны белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Страны - члены НАТО наращивают наступательный потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии, заявил в понедельник министр обороны республики Виктор Хренин."Результаты оценки (военно-политической обстановки – ред.) показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран - членов блока НАТО", - сказал Хренин на совещании по вопросам военной безопасности с участием президента в центре стратегического управления министерства обороны. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.Белорусский министр обратил внимание, что в соседних с Белоруссией странах развертываются новые воинские формирования, закупаются современные образцы вооружения. Хренин отметил, что в Польше формируется 18-я механизированная дивизия и бригада территориальной обороны."Часть из них - в непосредственной близости от нашей государственной границы. Особую озабоченность вызывают закупки танков "Абрамс", зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами", - сказал Хренин.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии ранее заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20211128/ugroza-1761165735.html
https://ria.ru/20211128/latviya-1761185262.html
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в мире, безопасность, белоруссия, польша, нато, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:20 29.11.2021
 
В Белоруссии заявили о наращивании потенциала НАТО у границ страны

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о наращивании потенциала НАТО у границ страны

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Страны - члены НАТО наращивают наступательный потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии, заявил в понедельник министр обороны республики Виктор Хренин.
"Результаты оценки (военно-политической обстановки – ред.) показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран - членов блока НАТО", - сказал Хренин на совещании по вопросам военной безопасности с участием президента в центре стратегического управления министерства обороны. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.
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Вчера, 18:57В мире
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Белорусский министр обратил внимание, что в соседних с Белоруссией странах развертываются новые воинские формирования, закупаются современные образцы вооружения. Хренин отметил, что в Польше формируется 18-я механизированная дивизия и бригада территориальной обороны.
"Часть из них - в непосредственной близости от нашей государственной границы. Особую озабоченность вызывают закупки танков "Абрамс", зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами", - сказал Хренин.
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии ранее заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
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В миреБезопасностьБелоруссияПольшаНАТОМинистерство обороны БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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