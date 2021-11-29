https://ria.ru/20211129/nabor-1761270332.html

Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни

Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни - РИА Новости, 29.11.2021

Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни

У одних водителей — пустой багажник, другие возят с собой килограммы разных "необходимых" в дороге вещей. Что нужно иметь в современном автомобиле, без чего не обойдется владелец ретро-техники, для чего нужно найти место в мотоцикле? Обязательный набор на все случаи жизни, который не займет весь багажник и позволит снизить риски в дальней дороге.

2021-11-29T14:00

2021-11-29T14:00

2021-11-29T18:16

не роскошь

подкаст

путешествия

авто

туризм

ян хайцеэр

антон шапарин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761324392_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_096114a33540a70a23b52d3719e8ed27.png

Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни У одних водителей — пустой багажник, другие возят с собой килограммы разных "необходимых" в дороге вещей. Что нужно иметь в современном автомобиле, без чего не обойдется владелец ретро-техники, для чего нужно найти место в мотоцикле? Обязательный набор на все случаи жизни, который не займет весь багажник и позволит снизить риски в дальней дороге. audio/mpeg

Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни У одних водителей — пустой багажник, другие возят с собой килограммы разных "необходимых" в дороге вещей. Что нужно иметь в современном автомобиле, без чего не обойдется владелец ретро-техники, для чего нужно найти место в мотоцикле? Обязательный набор на все случаи жизни, который не займет весь багажник и позволит снизить риски в дальней дороге. audio/mpeg

Какие жидкости нужны и для чего? Нужны ли инструменты в авто? Запаска: как подготовиться к проколу? Авторы за годы путешествий сформировали идеальный "набор автомобилиста", который должен иметь каждый на дороге.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, путешествия, авто, туризм, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио