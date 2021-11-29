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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211129/nabor-1761270332.html
Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни
Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни - РИА Новости, 29.11.2021
Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни
У одних водителей — пустой багажник, другие возят с собой килограммы разных "необходимых" в дороге вещей. Что нужно иметь в современном автомобиле, без чего не обойдется владелец ретро-техники, для чего нужно найти место в мотоцикле? Обязательный набор на все случаи жизни, который не займет весь багажник и позволит снизить риски в дальней дороге.
2021-11-29T14:00
2021-11-29T18:16
не роскошь
подкаст
путешествия
авто
туризм
ян хайцеэр
антон шапарин
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Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни
У одних водителей — пустой багажник, другие возят с собой килограммы разных "необходимых" в дороге вещей. Что нужно иметь в современном автомобиле, без чего не обойдется владелец ретро-техники, для чего нужно найти место в мотоцикле? Обязательный набор на все случаи жизни, который не займет весь багажник и позволит снизить риски в дальней дороге.
audio/mpeg
Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни
У одних водителей — пустой багажник, другие возят с собой килограммы разных "необходимых" в дороге вещей. Что нужно иметь в современном автомобиле, без чего не обойдется владелец ретро-техники, для чего нужно найти место в мотоцикле? Обязательный набор на все случаи жизни, который не займет весь багажник и позволит снизить риски в дальней дороге.
audio/mpeg
Какие жидкости нужны и для чего? Нужны ли инструменты в авто? Запаска: как подготовиться к проколу? Авторы за годы путешествий сформировали идеальный "набор автомобилиста", который должен иметь каждый на дороге.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, путешествия, авто, туризм, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 29.11.2021 (обновлено: 18:16 29.11.2021)
 

Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни

Не роскошь
Идеальный набор автопутешественника на все случаи жизни
14:00
Читать ria.ru в
У одних водителей — пустой багажник, другие возят с собой килограммы разных "необходимых" в дороге вещей. Что нужно иметь в современном автомобиле, без чего не обойдется владелец ретро-техники, для чего нужно найти место в мотоцикле? Обязательный набор на все случаи жизни, который не займет весь багажник и позволит снизить риски в дальней дороге.
Какие жидкости нужны и для чего? Нужны ли инструменты в авто? Запаска: как подготовиться к проколу? Авторы за годы путешествий сформировали идеальный "набор автомобилиста", который должен иметь каждый на дороге.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьПодкастПутешествияАвтоТуризмЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
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