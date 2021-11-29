https://ria.ru/20211129/nablyudateli-1761199236.html
Наблюдатели от миссии СНГ оценили выборы в парламент Киргизии
Наблюдатели от миссии СНГ оценили выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 29.11.2021
Наблюдатели от миссии СНГ оценили выборы в парламент Киргизии
Выборы в парламент Киргизии прошли по закону, были открытыми и прозрачными, заявили наблюдатели от миссии СНГ. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T06:34
2021-11-29T06:34
2021-11-29T06:35
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Выборы в парламент Киргизии прошли по закону, были открытыми и прозрачными, заявили наблюдатели от миссии СНГ."Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 28 ноября проведены в соответствии с конституцией и конституционным законом республики. Прошли на альтернативной основе, были свободными, открытыми и прозрачными. И отвечали общепризнанным принципам проведения демократических выборов", - гласит заявление наблюдателей, которое зачитал глава миссии СНГ на выборах в Жогорку Кенеш Василий Волков.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходили по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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РИА Новости
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в мире, киргизия, снг
06:34 29.11.2021 (обновлено: 06:35 29.11.2021)
Наблюдатели от миссии СНГ оценили выборы в парламент Киргизии
Наблюдатели от миссии СНГ заявили, что выборы в парламент Киргизии прошли по закону
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости.
Выборы в парламент Киргизии
прошли по закону, были открытыми и прозрачными, заявили наблюдатели от миссии СНГ
.
"Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 28 ноября проведены в соответствии с конституцией и конституционным законом республики. Прошли на альтернативной основе, были свободными, открытыми и прозрачными. И отвечали общепризнанным принципам проведения демократических выборов", - гласит заявление наблюдателей, которое зачитал глава миссии СНГ на выборах в Жогорку Кенеш Василий Волков.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходили по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.