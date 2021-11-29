https://ria.ru/20211129/nablyudateli-1761199236.html

Наблюдатели от миссии СНГ оценили выборы в парламент Киргизии

Наблюдатели от миссии СНГ оценили выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 29.11.2021

Наблюдатели от миссии СНГ оценили выборы в парламент Киргизии

Выборы в парламент Киргизии прошли по закону, были открытыми и прозрачными, заявили наблюдатели от миссии СНГ. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T06:34

2021-11-29T06:34

2021-11-29T06:35

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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Выборы в парламент Киргизии прошли по закону, были открытыми и прозрачными, заявили наблюдатели от миссии СНГ."Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 28 ноября проведены в соответствии с конституцией и конституционным законом республики. Прошли на альтернативной основе, были свободными, открытыми и прозрачными. И отвечали общепризнанным принципам проведения демократических выборов", - гласит заявление наблюдателей, которое зачитал глава миссии СНГ на выборах в Жогорку Кенеш Василий Волков.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходили по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761198839.html

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в мире, киргизия, снг