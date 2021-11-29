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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Пасмурная погода с дождем и низким атмосферным давлением ожидает москвичей в понедельник, потеплеет до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:55
2021-11-29T07:56
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
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МОСКВА, 29 ноября- РИА Новости. Пасмурная погода с дождем и низким атмосферным давлением ожидает москвичей в понедельник, потеплеет до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
07:55 29.11.2021 (обновлено: 07:56 29.11.2021)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков предупредил москвичей о низком атмосферном давлении и пасмурной погоде

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноября- РИА Новости. Пасмурная погода с дождем и низким атмосферным давлением ожидает москвичей в понедельник, потеплеет до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура в столице плюс 3-5, а в Подмосковье плюс 1-6",- сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр Синенков
 
 
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