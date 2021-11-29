https://ria.ru/20211129/moskva-1761201987.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.11.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Пасмурная погода с дождем и низким атмосферным давлением ожидает москвичей в понедельник, потеплеет до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:55

2021-11-29T07:55

2021-11-29T07:56

общество

московская область (подмосковье)

москва

александр синенков

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МОСКВА, 29 ноября- РИА Новости. Пасмурная погода с дождем и низким атмосферным давлением ожидает москвичей в понедельник, потеплеет до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20211129/pogoda-1761195987.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков