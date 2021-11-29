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Религия
https://ria.ru/20211129/molelnye-1761338427.html
Раввин Александр Борода: Молельные комнаты помешают работе метро
Раввин Александр Борода: Молельные комнаты помешают работе метро - РИА Новости, 29.11.2021
Раввин Александр Борода: Молельные комнаты помешают работе метро
Молитвенные комнаты будут нарушать работу метро, не предназначенного для проведения молитв и богослужений, заявил президент Федерации еврейских общин России... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:37
2021-11-29T19:37
религия
ильдар аляутдинов
отдел внешних церковных связей московского патриархата
россия
религия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Молитвенные комнаты будут нарушать работу метро, не предназначенного для проведения молитв и богослужений, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.Ранее председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы муфтий Ильдар Аляутдинов рассказал в интервью РИА Новости, что московские мусульмане открывают молельные комнаты в учреждениях: они уже появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также, по его словам, в Духовном управлении предлагают открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан."Я даже не представляю, где в метро можно это проводить: метро - это режимный инженерный объект, он является также объектом гражданской обороны, и там нет свободных пространств, чтобы их для этого использовать. Метро не только не предназначено и не приспособлено для проведения религиозных богослужений, но они в каком-то смысле нарушают и общий порядок функционирования самого метро", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что сама логика логика того, что нужно совершать молитву где удобно и когда удобно, неверна. "Есть определенное время, когда это можно делать. Человек должен подстраивать время намаза по тому, где он находится, и сам планировать свой день так, чтобы совершить намаз там, где это удобно и правильно совершать. Еще раз подчеркиваю: не все общественные места можно приспособить для конфессионального служения, нет в этом ни задачи, ни смысла", - подчеркнул Борода.Раввин также не уверен, что молитвенные места при таком подходе нужно делать только в метро: "по этому принципу их нужно делать в торговых центрах, в любых местах массового скопления людей, и этому нет ни конца, ни края". "Всё-таки есть специально построенные, специально отведенные места для конфессионального служения, и они соответствуют тому, чтобы там происходили эти события", - добавил он.Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире "Россия 24", что создание молельных комнат в метро для мусульман вряд ли возможно технически. Александр Борода подчеркнул в своей речи, что в России существует четыре традиционных конфессии - православные христиане, мусульмане, иудеи и буддисты - и "если должны быть отдельные молитвенные комнаты для одних, то они должны быть и для других".
https://ria.ru/20211119/muftiy-1759711886.html
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ильдар аляутдинов, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия, религия
19:37 29.11.2021
 

Раввин Александр Борода: Молельные комнаты помешают работе метро

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Молитвенные комнаты будут нарушать работу метро, не предназначенного для проведения молитв и богослужений, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
Ранее председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы муфтий Ильдар Аляутдинов рассказал в интервью РИА Новости, что московские мусульмане открывают молельные комнаты в учреждениях: они уже появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также, по его словам, в Духовном управлении предлагают открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан.
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"Я даже не представляю, где в метро можно это проводить: метро - это режимный инженерный объект, он является также объектом гражданской обороны, и там нет свободных пространств, чтобы их для этого использовать. Метро не только не предназначено и не приспособлено для проведения религиозных богослужений, но они в каком-то смысле нарушают и общий порядок функционирования самого метро", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сама логика логика того, что нужно совершать молитву где удобно и когда удобно, неверна. "Есть определенное время, когда это можно делать. Человек должен подстраивать время намаза по тому, где он находится, и сам планировать свой день так, чтобы совершить намаз там, где это удобно и правильно совершать. Еще раз подчеркиваю: не все общественные места можно приспособить для конфессионального служения, нет в этом ни задачи, ни смысла", - подчеркнул Борода.
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Раввин также не уверен, что молитвенные места при таком подходе нужно делать только в метро: "по этому принципу их нужно делать в торговых центрах, в любых местах массового скопления людей, и этому нет ни конца, ни края". "Всё-таки есть специально построенные, специально отведенные места для конфессионального служения, и они соответствуют тому, чтобы там происходили эти события", - добавил он.
Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире "Россия 24", что создание молельных комнат в метро для мусульман вряд ли возможно технически. Александр Борода подчеркнул в своей речи, что в России существует четыре традиционных конфессии - православные христиане, мусульмане, иудеи и буддисты - и "если должны быть отдельные молитвенные комнаты для одних, то они должны быть и для других".
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