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Орбиту МКС планируют скорректировать 24 декабря
Орбиту МКС планируют скорректировать 24 декабря - РИА Новости, 29.11.2021
Орбиту МКС планируют скорректировать 24 декабря
Очередная коррекция орбиты Международной космической станции планируется на 24 декабря, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:12
2021-11-29T12:12
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
томас маршберн
петр дубров
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции планируется на 24 декабря, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса"."Ближайшая коррекция высоты орбиты МКС планируется на 24 декабря", - говорится в релизе.При этом в госкорпорации не уточнили, на сколько метров будет откорректирована орбита и за счёт двигателей какого модуля или корабля проведут маневр.Ранее на 16 ноября была запланирована коррекция орбиты станции перед прибытием грузовика "Прогресс" с узловым модулем "Причал" (планируется на 26 ноября) и корабля "Союз МС-20" с космическими туристами в декабре.Однако 10 ноября был проведен маневр уклонения от космического мусора, после которого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили журналистам, что необходимость в коррекции 16 ноября отпала.Вечером 10 ноября высоту орбиты МКС увеличили примерно на 1,2 километра, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского космического аппарата Fengyun-1C, который пролетел мимо станции 12 ноября.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
https://ria.ru/20211120/mks-1759947061.html
https://ria.ru/20211119/zatmenie-1759771620.html
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, петр дубров
12:12 29.11.2021
 
Орбиту МКС планируют скорректировать 24 декабря

Орбиту Международной космической станции планируют скорректировать 24 декабря

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции планируется на 24 декабря, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".
"Ближайшая коррекция высоты орбиты МКС планируется на 24 декабря", - говорится в релизе.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 12:38Наука
Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом
При этом в госкорпорации не уточнили, на сколько метров будет откорректирована орбита и за счёт двигателей какого модуля или корабля проведут маневр.
Ранее на 16 ноября была запланирована коррекция орбиты станции перед прибытием грузовика "Прогресс" с узловым модулем "Причал" (планируется на 26 ноября) и корабля "Союз МС-20" с космическими туристами в декабре.
Однако 10 ноября был проведен маневр уклонения от космического мусора, после которого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили журналистам, что необходимость в коррекции 16 ноября отпала.
Вечером 10 ноября высоту орбиты МКС увеличили примерно на 1,2 километра, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского космического аппарата Fengyun-1C, который пролетел мимо станции 12 ноября.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Томас МаршбернПетр Дубров
 
 
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