https://ria.ru/20211129/miss-1761331987.html

Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"

Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021" - РИА Новости, 29.11.2021

Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"

"Вице-мисс Россия – 2019" Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2021". Финал... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:08

2021-11-29T19:08

2021-11-29T19:08

шоубиз

мисс вселенная

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Вице-мисс Россия – 2019" Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2021". Финал состоится 12 декабря в Эйлате, сообщили в пресс-службе конкурса "Мисс Россия".Во время подготовки участниц ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма, дизайнером которого в этом году выступил Султан Салиев. В рамках этого этапа Ралина представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.По данным организаторов, во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут несколько раз сдавать тесты на COVID-19 (в том числе перед финальной церемонией), использовать маски и санитайзеры. Кроме того, в этом году в качестве дополнительной меры предосторожности был отменен благотворительный аукцион и традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.Ралина Арабова стала обладательницей титулов "Мисс Татарстан – 2019" и "2-я Вице-мисс Россия – 2019". Арабова родилась в Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта, профессионально занималась плаванием. Конкурсантка также стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. Сейчас Ралина живет в Москве и совмещает учебу в двух российских вузах.

https://ria.ru/20210517/vselennaya-1732571163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мисс вселенная