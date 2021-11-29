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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211129/miss-1761331987.html
Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"
Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021" - РИА Новости, 29.11.2021
Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"
"Вице-мисс Россия – 2019" Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2021". Финал... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:08
2021-11-29T19:08
шоубиз
мисс вселенная
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Вице-мисс Россия – 2019" Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2021". Финал состоится 12 декабря в Эйлате, сообщили в пресс-службе конкурса "Мисс Россия".Во время подготовки участниц ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма, дизайнером которого в этом году выступил Султан Салиев. В рамках этого этапа Ралина представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.По данным организаторов, во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут несколько раз сдавать тесты на COVID-19 (в том числе перед финальной церемонией), использовать маски и санитайзеры. Кроме того, в этом году в качестве дополнительной меры предосторожности был отменен благотворительный аукцион и традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.Ралина Арабова стала обладательницей титулов "Мисс Татарстан – 2019" и "2-я Вице-мисс Россия – 2019". Арабова родилась в Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта, профессионально занималась плаванием. Конкурсантка также стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. Сейчас Ралина живет в Москве и совмещает учебу в двух российских вузах.
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мисс вселенная
19:08 29.11.2021
 
Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"

Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021" в Израиле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФинал конкурса «Мисс Россия 2019»
Финал конкурса «Мисс Россия 2019» - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Вице-мисс Россия – 2019" Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2021". Финал состоится 12 декабря в Эйлате, сообщили в пресс-службе конкурса "Мисс Россия".
Во время подготовки участниц ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма, дизайнером которого в этом году выступил Султан Салиев. В рамках этого этапа Ралина представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСлева направо: первая Вице-мисс Россия 2019 Арина Верина (Екатеринбург), Мисс Россия 2019 Алина Санько (Азов) и вторая Вице-мисс Россия 2019 Ралина Арабова (Республика Татарстан)
Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2019 Арина Верина (Екатеринбург), Мисс Россия 2019 Алина Санько (Азов) и вторая Вице-мисс Россия 2019 Ралина Арабова (Республика Татарстан) - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2019 Арина Верина (Екатеринбург), Мисс Россия 2019 Алина Санько (Азов) и вторая Вице-мисс Россия 2019 Ралина Арабова (Республика Татарстан)
По данным организаторов, во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут несколько раз сдавать тесты на COVID-19 (в том числе перед финальной церемонией), использовать маски и санитайзеры. Кроме того, в этом году в качестве дополнительной меры предосторожности был отменен благотворительный аукцион и традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.
Ралина Арабова стала обладательницей титулов "Мисс Татарстан – 2019" и "2-я Вице-мисс Россия – 2019". Арабова родилась в Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта, профессионально занималась плаванием. Конкурсантка также стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. Сейчас Ралина живет в Москве и совмещает учебу в двух российских вузах.
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