https://ria.ru/20211129/mishustin-1761272282.html

Мишустин поручил изучить причины задержки грузов на Дальнем Востоке

Мишустин поручил изучить причины задержки грузов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 29.11.2021

Мишустин поручил изучить причины задержки грузов на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву проанализировать причины проблем с доставкой грузов на Дальнем Востоке и принять... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:19

2021-11-29T14:19

2021-11-29T15:34

экономика

магаданская область

михаил мишустин

дальний восток

чукотка

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву проанализировать причины проблем с доставкой грузов на Дальнем Востоке и принять системные решения, чтобы больше не допускать таких ситуаций.Логистические проблемы привели к тому, что порты Приморья этой осенью оказались загружены преимущественно импортными грузами из стран АТР. Тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах. Как сообщал в начале ноября Минтранс, вопросы доставки социально значимых грузов планируется решить к концу месяца, а в целом полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре.Савельев в понедельник на совещании у Мишустина доложил, что ситуация в портах Дальнего Востока близка к нормализации, все генеральные грузы из морских терминалов Приморья вывезены."Нужно продолжить работы до полной стабилизации ситуации, и особое внимание, конечно, следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке, да вообще - везде", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что "необходимо детально проанализировать все причины случившегося и принять системные решения", чтобы не допускать подобных авралов в будущем."Прошу держать этот вопрос под личным контролем", - добавил премьер.

https://ria.ru/20211121/pravitelstvo-1760027139.html

https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html

магаданская область

дальний восток

чукотка

россия

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экономика, магаданская область, михаил мишустин, дальний восток, чукотка, россия