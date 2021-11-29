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Мишустин поручил изучить причины задержки грузов на Дальнем Востоке
Мишустин поручил изучить причины задержки грузов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 29.11.2021
Мишустин поручил изучить причины задержки грузов на Дальнем Востоке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву проанализировать причины проблем с доставкой грузов на Дальнем Востоке и принять... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:19
2021-11-29T15:34
экономика
магаданская область
михаил мишустин
дальний восток
чукотка
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву проанализировать причины проблем с доставкой грузов на Дальнем Востоке и принять системные решения, чтобы больше не допускать таких ситуаций.Логистические проблемы привели к тому, что порты Приморья этой осенью оказались загружены преимущественно импортными грузами из стран АТР. Тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах. Как сообщал в начале ноября Минтранс, вопросы доставки социально значимых грузов планируется решить к концу месяца, а в целом полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре.Савельев в понедельник на совещании у Мишустина доложил, что ситуация в портах Дальнего Востока близка к нормализации, все генеральные грузы из морских терминалов Приморья вывезены."Нужно продолжить работы до полной стабилизации ситуации, и особое внимание, конечно, следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке, да вообще - везде", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что "необходимо детально проанализировать все причины случившегося и принять системные решения", чтобы не допускать подобных авралов в будущем."Прошу держать этот вопрос под личным контролем", - добавил премьер.
https://ria.ru/20211121/pravitelstvo-1760027139.html
https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html
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экономика, магаданская область, михаил мишустин, дальний восток, чукотка, россия
14:19 29.11.2021 (обновлено: 15:34 29.11.2021)
 
Мишустин поручил изучить причины задержки грузов на Дальнем Востоке

Премьер Мишустин поручил изучить причины проблем с доставкой грузов на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву проанализировать причины проблем с доставкой грузов на Дальнем Востоке и принять системные решения, чтобы больше не допускать таких ситуаций.
Логистические проблемы привели к тому, что порты Приморья этой осенью оказались загружены преимущественно импортными грузами из стран АТР. Тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах. Как сообщал в начале ноября Минтранс, вопросы доставки социально значимых грузов планируется решить к концу месяца, а в целом полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре.
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Савельев в понедельник на совещании у Мишустина доложил, что ситуация в портах Дальнего Востока близка к нормализации, все генеральные грузы из морских терминалов Приморья вывезены.
"Нужно продолжить работы до полной стабилизации ситуации, и особое внимание, конечно, следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке, да вообще - везде", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что "необходимо детально проанализировать все причины случившегося и принять системные решения", чтобы не допускать подобных авралов в будущем.
"Прошу держать этот вопрос под личным контролем", - добавил премьер.
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ЭкономикаМагаданская областьМихаил МишустинДальний ВостокЧукоткаРоссия
 
 
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