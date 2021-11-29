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Медведев проведет серию совещаний по миграционной политике
Медведев проведет серию совещаний по миграционной политике - РИА Новости, 29.11.2021
Медведев проведет серию совещаний по миграционной политике
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет серию совещаний по повышению эффективности государственной миграционной... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:00
2021-11-29T17:00
2021-11-29T18:29
дмитрий медведев
общество
совет безопасности рф
здоровье - общество
мигранты
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет серию совещаний по повышению эффективности государственной миграционной политики, будут подготовлены меры, направленные на обеспечение общественной безопасности."Сегодня мы с вами обсудим вопросы, связанные с повышением эффективности государственной миграционной политики, такое поручение было дано президентом. Он сказал специально позаниматься этим вопросом. Поэтому я проведу серию совещаний по этой проблематике", - сказал Медведев в понедельник на совещании по вопросам реализации миграционной политики.
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дмитрий медведев, общество, совет безопасности рф, здоровье - общество, мигранты, россия
17:00 29.11.2021 (обновлено: 18:29 29.11.2021)
Медведев проведет серию совещаний по миграционной политике
Зампредседателя Совбеза Медведев проведет серию совещаний по миграционной политике