https://ria.ru/20211129/migranty-1761323497.html
МИД возложил на НАТО ответственность за миграционный кризис в Белоруссии
МИД возложил на НАТО ответственность за миграционный кризис в Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2021
МИД возложил на НАТО ответственность за миграционный кризис в Белоруссии
Миграционные потоки на границе Белоруссии - результат действий "мирной" НАТО, их ответственность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:09
2021-11-29T18:09
2021-11-29T18:21
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александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мигранты
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Миграционные потоки на границе Белоруссии - результат действий "мирной" НАТО, их ответственность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, это результат "действий "мирного" НАТО по геополитическому освоению пространств".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
https://ria.ru/20211129/voyna-1761239338.html
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в мире, белоруссия, нато, россия, польша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:09 29.11.2021 (обновлено: 18:21 29.11.2021)
МИД возложил на НАТО ответственность за миграционный кризис в Белоруссии
Замглавы МИД Грушко: миграционные потоки на границе Белоруссии — результат действий НАТО