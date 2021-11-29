https://ria.ru/20211129/migranty-1761323497.html

МИД возложил на НАТО ответственность за миграционный кризис в Белоруссии

МИД возложил на НАТО ответственность за миграционный кризис в Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2021

МИД возложил на НАТО ответственность за миграционный кризис в Белоруссии

Миграционные потоки на границе Белоруссии - результат действий "мирной" НАТО, их ответственность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:09

2021-11-29T18:09

2021-11-29T18:21

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белоруссия

нато

россия

польша

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мигранты

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Миграционные потоки на границе Белоруссии - результат действий "мирной" НАТО, их ответственность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, это результат "действий "мирного" НАТО по геополитическому освоению пространств".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211129/voyna-1761239338.html

белоруссия

россия

польша

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2021

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в мире, белоруссия, нато, россия, польша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии