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Президент Польши опасается миграции афганских беженцев в ЕС через Россию
Президент Польши опасается миграции афганских беженцев в ЕС через Россию - РИА Новости, 29.11.2021
Президент Польши опасается миграции афганских беженцев в ЕС через Россию
Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Россия помешает организовать канал нелегальной миграции из Афганистана в Евросоюз. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:58
2021-11-29T17:58
в мире
чехия
польша
евросоюз
анджей дуда
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Россия помешает организовать канал нелегальной миграции из Афганистана в Евросоюз."Конечно, мы можем иметь ситуацию, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет. Надеюсь, что российские власти поведут себя ответственным образом и не допустят до того, чтобы возникла такого типа кризисная ситуация на сухопутном пути", - заявил Дуда на пресс-конференции после встречи глав стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в понедельник в Будапеште.При этом он пригрозил санкциями Белоруссии, если будет организована доставка нелегалов из Афганистана воздушным путем."Конечно, такая опасность существует. Если власти захотят сгенерировать подобный кризис через авиационное сообщение с Афганистаном, то, конечно, сгенерируют его. А это требует активных действий со стороны белорусского режима, и если этот режим будет действовать таким способом, то я глубоко убежден, что будет реакция со стороны международного сообщества, прежде всего, со стороны Европейского союза через создание твердого режима санкций, которые попросту заблокируют практики такого типа", - сказал польский президент."В то же время, да, риск абсолютно реален", - заключил он.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, чехия, польша, евросоюз, анджей дуда, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:58 29.11.2021
 
Президент Польши опасается миграции афганских беженцев в ЕС через Россию

Глава Польши Дуда надеется, что Россия не допустит потока мигрантов из Афганистана в ЕС

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Россия помешает организовать канал нелегальной миграции из Афганистана в Евросоюз.
"Конечно, мы можем иметь ситуацию, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет. Надеюсь, что российские власти поведут себя ответственным образом и не допустят до того, чтобы возникла такого типа кризисная ситуация на сухопутном пути", - заявил Дуда на пресс-конференции после встречи глав стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в понедельник в Будапеште.
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При этом он пригрозил санкциями Белоруссии, если будет организована доставка нелегалов из Афганистана воздушным путем.
"Конечно, такая опасность существует. Если власти захотят сгенерировать подобный кризис через авиационное сообщение с Афганистаном, то, конечно, сгенерируют его. А это требует активных действий со стороны белорусского режима, и если этот режим будет действовать таким способом, то я глубоко убежден, что будет реакция со стороны международного сообщества, прежде всего, со стороны Европейского союза через создание твердого режима санкций, которые попросту заблокируют практики такого типа", - сказал польский президент.
"В то же время, да, риск абсолютно реален", - заключил он.
 
В миреЧехияПольшаЕвросоюзАнджей ДудаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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