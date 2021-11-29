https://ria.ru/20211129/migranty-1761321160.html

Президент Польши опасается миграции афганских беженцев в ЕС через Россию

Президент Польши опасается миграции афганских беженцев в ЕС через Россию - РИА Новости, 29.11.2021

Президент Польши опасается миграции афганских беженцев в ЕС через Россию

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Россия помешает организовать канал нелегальной миграции из Афганистана в Евросоюз. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:58

2021-11-29T17:58

2021-11-29T17:58

в мире

чехия

польша

евросоюз

анджей дуда

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Россия помешает организовать канал нелегальной миграции из Афганистана в Евросоюз."Конечно, мы можем иметь ситуацию, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет. Надеюсь, что российские власти поведут себя ответственным образом и не допустят до того, чтобы возникла такого типа кризисная ситуация на сухопутном пути", - заявил Дуда на пресс-конференции после встречи глав стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в понедельник в Будапеште.При этом он пригрозил санкциями Белоруссии, если будет организована доставка нелегалов из Афганистана воздушным путем."Конечно, такая опасность существует. Если власти захотят сгенерировать подобный кризис через авиационное сообщение с Афганистаном, то, конечно, сгенерируют его. А это требует активных действий со стороны белорусского режима, и если этот режим будет действовать таким способом, то я глубоко убежден, что будет реакция со стороны международного сообщества, прежде всего, со стороны Европейского союза через создание твердого режима санкций, которые попросту заблокируют практики такого типа", - сказал польский президент."В то же время, да, риск абсолютно реален", - заключил он.

https://ria.ru/20211128/migranty-1761137086.html

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россия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-29T17:58 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, чехия, польша, евросоюз, анджей дуда, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии