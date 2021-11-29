https://ria.ru/20211129/mid-1761297813.html
Богданов встретился с главой МИД Ирана
Богданов встретился с главой МИД Ирана - РИА Новости, 29.11.2021
Богданов встретился с главой МИД Ирана
Спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Тегеран в понедельник провел встречу с главой МИД... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:19
2021-11-29T16:19
2021-11-29T17:26
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил РИА Новости, что в ходе визита в Тегеран в понедельник провел встречу с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахияном."У нас уже прошла встреча", - сказал Богданов.Ранее иранские СМИ сообщили, что российская делегация прибыла в Иран для обсуждения вопросов, связанных с сирийским урегулированием.Богданов в свою очередь заявил РИА Новости, что повестка переговоров была широкой.В посольстве РФ в Тегеране РИА Новости рассказали, что помимо переговоров в МИД Исламской республики Богданов встретился с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи."В целом в ходе консультаций в Тегеране рассмотрена вся ближневосточная проблематика - Сирия, Йемен, Ливан, ситуация в Персидском заливе и вокруг Палестины, также и двусторонние отношения - углубления нашего взаимодействия в политической сфере", - заявил представитель российской дипмиссии, комментируя итоги переговоров."Завтра (во вторник) я буду в Багдаде, потом - в Эрбиль. Будем обсуждать региональную ситуацию и все вопросы, представляющие взаимный интерес",- сказал Богданов.
https://ria.ru/20211121/sotrudnichestvo-1760064160.html
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в мире, эрбиль, иран, сирия, ирак, багдад (город), мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, россия
16:19 29.11.2021 (обновлено: 17:26 29.11.2021)
Богданов встретился с главой МИД Ирана
Замглавы МИД Богданов встретился в Тегеране с главой МИД Ирана Абдоллахияном
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД России Михаил Богданов
заявил РИА Новости, что в ходе визита в Тегеран в понедельник провел встречу с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахияном.
"У нас уже прошла встреча", - сказал Богданов.
Ранее иранские СМИ сообщили, что российская делегация прибыла в Иран для обсуждения вопросов, связанных с сирийским урегулированием.
Богданов в свою очередь заявил РИА Новости, что повестка переговоров была широкой.
В посольстве РФ в Тегеране РИА Новости рассказали, что помимо переговоров в МИД Исламской республики Богданов встретился с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи.
"В целом в ходе консультаций в Тегеране рассмотрена вся ближневосточная проблематика - Сирия, Йемен, Ливан, ситуация в Персидском заливе и вокруг Палестины, также и двусторонние отношения - углубления нашего взаимодействия в политической сфере", - заявил представитель российской дипмиссии, комментируя итоги переговоров.
"Завтра (во вторник) я буду в Багдаде
, потом - в Эрбиль
. Будем обсуждать региональную ситуацию и все вопросы, представляющие взаимный интерес",- сказал Богданов.