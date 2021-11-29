00:58 29.11.2021 (обновлено: 01:42 29.11.2021)
Посол Украины потребовал от Германии репарации
Посол Украины Мельник потребовал от Германии репарации за утраченное культурное наследие
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев имеет полное право рассчитывать на компенсацию со стороны ФРГ как за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, так и за бесценный архив Баха, бескорыстно переданный Берлину 20 лет назад.
Архив нот Иоганна Себастьяна Баха, культурная стоимость которого бесценна, а материальная превышает десятки миллиардов евро, был передан при президентстве Леонида Кучмы правительству Герхарда Шредера в 2001 году. Среди украинской общественности до сих пор продолжаются горячие дискуссии, был ли этот политический шаг тех властей уместным и юридически допустимым, к тому же украинский парламент не дал согласия на это.
В частности, Мельник в письме отказывается от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха и аргументирует свое решение.
"Немецкому правительству было подчеркнуто, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС", - написал Мельник в письме председателю Фонда "Берлинская певческая академия" Георгу графу цу Кастель-Кастель, текст приводит агентство "Укринформ".
Дипломат пожаловался, что официальные предложения украинского правительства, согласно которым Германия могла бы, например, создать "Компенсационный фонд военных потерь" для закупки наиболее пострадавшим отечественным музеям ценных арт-объектов мирового уровня, просто игнорируются.
Мельник посетовал, что на протяжении нескольких последних лет неоднократно обращался как к соответствующим культурным учреждениям, так и к канцлеру и МИД Германии с предложениями запустить важные украинско-немецкие инициативы в контексте передачи архива Баха. В частности, речь шла о возможности основания ежегодного двустороннего музыкального фестиваля Баха или о многомиллионной программе финансирования классической музыки на Украине. "К сожалению, мы наткнулись на глухую стену непонимания", – констатировал дипломат.
По его словам, пока Берлин и далее будет отказывать Киеву в серьезной дискуссии об исторической ответственности Германии перед Украиной, особенно в сфере репараций утраченного культурного наследия, пока в ФРГ будут пренебрегать законными интересами и правами Украины, "двусторонний диалог будет оставаться обремененным".
Мельник также напомнил в письме, что Украина за время оккупации Вермахтом была полностью разорена. Не только погибли миллионы людей, но и сильно пострадало богатое культурное наследие Украины: более полумиллиона ценных музейных экспонатов, 46 миллионов архивных материалов и 50 миллионов книг бесследно исчезли во время немецкой оккупации. На Украину приходится в целом 73% от общих потерь культурных ценностей СССР, отметил Мельник.