https://ria.ru/20211129/medvedev-1761327561.html

Медведев призвал не допустить маргинализации иностранцев в России

Медведев призвал не допустить маргинализации иностранцев в России - РИА Новости, 29.11.2021

Медведев призвал не допустить маргинализации иностранцев в России

России нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в стране, убежден зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:28

2021-11-29T18:28

2021-11-29T23:43

дмитрий медведев

ближний восток

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. России нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в стране, убежден зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев."Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов. А примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности. Мы это прекрасно с вами понимаем", — сказал он на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики государства.По его словам, организованные этнические группировки представляют сегодня особую опасность. Зампред Совбеза отметил, что бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана привел к серьезным последствиям. "Это, конечно, провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом. Потому что этим недовольны коренные жители государств", — добавил Медведев.Кроме того, он предложил подумать "над повышением государственного контроля в сфере миграции". "Мы меры в этом направлении предпринимаем <...> регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня", — заключил зампред.

https://ria.ru/20211129/medvedev-1761312083.html

https://ria.ru/20211129/krizis-1761311249.html

ближний восток

россия

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дмитрий медведев, ближний восток, россия