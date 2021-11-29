18:28 29.11.2021 (обновлено: 23:43 29.11.2021)
Медведев призвал не допустить маргинализации иностранцев в России
Зампред Совбеза Медведев предупредил об опасности появления в России этнических анклавов
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. России нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в стране, убежден зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов. А примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности. Мы это прекрасно с вами понимаем", — сказал он на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики государства.
По его словам, организованные этнические группировки представляют сегодня особую опасность. Зампред Совбеза отметил, что бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана привел к серьезным последствиям. "Это, конечно, провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом. Потому что этим недовольны коренные жители государств", — добавил Медведев.
Кроме того, он предложил подумать "над повышением государственного контроля в сфере миграции". "Мы меры в этом направлении предпринимаем <...> регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня", — заключил зампред.