https://ria.ru/20211129/medvedev-1761312083.html

Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции

Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции - РИА Новости, 29.11.2021

Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал держать в зоне особого внимания вопросы внутренней миграции, отметив, что диспропорции в расселении РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:16

2021-11-29T17:16

2021-11-29T17:16

общество

дмитрий медведев

дальний восток

восточная сибирь

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал держать в зоне особого внимания вопросы внутренней миграции, отметив, что диспропорции в расселении людей по территории России увеличиваются."Есть еще одна проблема из сферы миграционной политики, она касается внутренней миграции. По различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов государства, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север", - сказал он на совещании по вопросу "О проблемах реализации миграционной политики Российской Федерации и задачах по повышению её эффективности".Медведев отметил, что многие останавливают свой выбор на городских агломерациях."Но это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей, тем не менее, создает диспропорции в расселении людей по территории страны. Эти диспропорции увеличиваются. И этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания", - сказал он.

https://ria.ru/20211129/krizis-1761311249.html

https://ria.ru/20211129/migratsiya-1761307906.html

дальний восток

восточная сибирь

россия

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общество, дмитрий медведев, дальний восток, восточная сибирь, россия