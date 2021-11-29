https://ria.ru/20211129/medvedev-1761312083.html
Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции
Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции - РИА Новости, 29.11.2021
Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал держать в зоне особого внимания вопросы внутренней миграции, отметив, что диспропорции в расселении РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:16
2021-11-29T17:16
2021-11-29T17:16
общество
дмитрий медведев
дальний восток
восточная сибирь
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал держать в зоне особого внимания вопросы внутренней миграции, отметив, что диспропорции в расселении людей по территории России увеличиваются."Есть еще одна проблема из сферы миграционной политики, она касается внутренней миграции. По различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов государства, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север", - сказал он на совещании по вопросу "О проблемах реализации миграционной политики Российской Федерации и задачах по повышению её эффективности".Медведев отметил, что многие останавливают свой выбор на городских агломерациях."Но это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей, тем не менее, создает диспропорции в расселении людей по территории страны. Эти диспропорции увеличиваются. И этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания", - сказал он.
https://ria.ru/20211129/krizis-1761311249.html
https://ria.ru/20211129/migratsiya-1761307906.html
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общество, дмитрий медведев, дальний восток, восточная сибирь, россия
Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции
Зампредседателя Совбеза Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции