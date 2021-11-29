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Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса
Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса - РИА Новости, 29.11.2021
Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Сиомару Кастро с исторической победой на выборах президента Гондураса, которые состоялись спустя 12 лет после... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:23
2021-11-29T08:23
в мире
коста-рика
гондурас
сальвадор
венесуэла
николас мадуро
сиомара кастро
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МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Сиомару Кастро с исторической победой на выборах президента Гондураса, которые состоялись спустя 12 лет после переворота, в результате которого был свергнут её супруг Мануэль Селайя."Спустя 12 лет после переворота против брата Мануэля Селайи народ (президента Центральноамериканской федерации, Гондураса, Сальвадора и Коста-Рики Хосе Франсиско) Морасана открыл путь надежде, подарив историческую победу избранному президенту Сиомаре Кастро. Большая Родина празднует торжество демократии и мира в Гондурасе. Поздравляю!" - написал политик в Twitter.Кандидат на пост президента Гондураса от социалистической партии Свободы и перестройки Libre Сиомара Кастро набирает 53,44% голосов по результатам подсчета 16% протоколов, сообщил ранее Национальный избирательный совет CNE. Кастро, бывшая первая леди Гондураса, может со второй попытки стать первой женщиной-президентом страны.Представитель правящей Национальной партии Насри Асфура набирает 34% голосов избирателей. На третьем месте - кандидат либеральной партии Libera Яни Розенталь с 16% голосов.Ирис Ксиомара Кастро де Селайя - супруга свергнутого в 2009 году президента Селайи. В 2013 году она проиграла свои первые президентские выбору действующему главе страны Хуану Орландо Эрнандесу.
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в мире, коста-рика, гондурас, сальвадор, венесуэла, николас мадуро, сиомара кастро
08:23 29.11.2021
 
Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса

Глава Венесуэлы Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса

© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Сиомару Кастро с исторической победой на выборах президента Гондураса, которые состоялись спустя 12 лет после переворота, в результате которого был свергнут её супруг Мануэль Селайя.
"Спустя 12 лет после переворота против брата Мануэля Селайи народ (президента Центральноамериканской федерации, Гондураса, Сальвадора и Коста-Рики Хосе Франсиско) Морасана открыл путь надежде, подарив историческую победу избранному президенту Сиомаре Кастро. Большая Родина празднует торжество демократии и мира в Гондурасе. Поздравляю!" - написал политик в Twitter.
Кандидат на пост президента Гондураса от социалистической партии Свободы и перестройки Libre Сиомара Кастро набирает 53,44% голосов по результатам подсчета 16% протоколов, сообщил ранее Национальный избирательный совет CNE. Кастро, бывшая первая леди Гондураса, может со второй попытки стать первой женщиной-президентом страны.
Представитель правящей Национальной партии Насри Асфура набирает 34% голосов избирателей. На третьем месте - кандидат либеральной партии Libera Яни Розенталь с 16% голосов.
Ирис Ксиомара Кастро де Селайя - супруга свергнутого в 2009 году президента Селайи. В 2013 году она проиграла свои первые президентские выбору действующему главе страны Хуану Орландо Эрнандесу.
Сиомара Кастро - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
06:19
Сиомара Кастро лидирует на выборах президента Гондураса
 
В миреКоста-РикаГондурасСальвадорВенесуэлаНиколас МадуроСиомара Кастро
 
 
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