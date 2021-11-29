Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса
Глава Венесуэлы Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса
МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Сиомару Кастро с исторической победой на выборах президента Гондураса, которые состоялись спустя 12 лет после переворота, в результате которого был свергнут её супруг Мануэль Селайя.
"Спустя 12 лет после переворота против брата Мануэля Селайи народ (президента Центральноамериканской федерации, Гондураса, Сальвадора и Коста-Рики Хосе Франсиско) Морасана открыл путь надежде, подарив историческую победу избранному президенту Сиомаре Кастро. Большая Родина празднует торжество демократии и мира в Гондурасе. Поздравляю!" - написал политик в Twitter.
A 12 años del golpe de Estado contra el hermano Manuel Zelaya, el pueblo de Morazán retoma el camino de la esperanza otorgándole una histórica victoria a la presidenta electa, Xiomara Castro. La Patria Grande celebra el triunfo de la democracia y la Paz en Honduras. ¡Felicidades! pic.twitter.com/6RxM9uQXIV— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2021
Кандидат на пост президента Гондураса от социалистической партии Свободы и перестройки Libre Сиомара Кастро набирает 53,44% голосов по результатам подсчета 16% протоколов, сообщил ранее Национальный избирательный совет CNE. Кастро, бывшая первая леди Гондураса, может со второй попытки стать первой женщиной-президентом страны.
Представитель правящей Национальной партии Насри Асфура набирает 34% голосов избирателей. На третьем месте - кандидат либеральной партии Libera Яни Розенталь с 16% голосов.
Ирис Ксиомара Кастро де Селайя - супруга свергнутого в 2009 году президента Селайи. В 2013 году она проиграла свои первые президентские выбору действующему главе страны Хуану Орландо Эрнандесу.