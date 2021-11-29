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https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761250291.html
Против Белоруссии развернута гибридная война, заявил Лукашенко
Против Белоруссии развернута гибридная война, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.11.2021
Против Белоруссии развернута гибридная война, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии развернута гибридная война практически по всем направлениям, по его словам, дошли до... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:50
2021-11-29T12:50
в мире
белоруссия
минск
латвия
нато
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии развернута гибридная война практически по всем направлениям, по его словам, дошли до горячего противостояния."То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.Он отметил, что "мы не знаем, что они нам подкинут. "Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно", - добавил Лукашенко.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://ria.ru/20211129/voyna-1761239338.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, нато, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии
12:50 29.11.2021
 
Против Белоруссии развернута гибридная война, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: против Белоруссии развернули гибридную войну по всем направлениям

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии развернута гибридная война практически по всем направлениям, по его словам, дошли до горячего противостояния.
"То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
12:10
Запад понимает, кого поддержит Минск в случае войны, заявил Лукашенко
Он отметил, что "мы не знаем, что они нам подкинут. "Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно", - добавил Лукашенко.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
11:32
Лукашенко заявил, что Минск не бряцает оружием
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияНАТОАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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