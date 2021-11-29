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В Кузбассе открыли горячую линию для сообщений о нарушениях на шахтах

В Кузбассе открыли горячую линию для сообщений о нарушениях на шахтах - РИА Новости, 29.11.2021

В Кузбассе открыли горячую линию для сообщений о нарушениях на шахтах

"Горячую линию" организовали в прокуратуре Кемеровской области для сообщений о нарушениях на шахтах после трагедии на "Листвяжной", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:44

2021-11-29T09:44

2021-11-29T09:44

происшествия

кемеровская область

белово

дмитрий демешин

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. "Горячую линию" организовали в прокуратуре Кемеровской области для сообщений о нарушениях на шахтах после трагедии на "Листвяжной", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина в связи с трагедией на шахте "Листвяжной" в прокуратуре Кемеровской области… организована постоянно действующая "горячая линия" для шахтеров и членов их семей для сообщений о нарушениях на шахтах. По телефонам 8-905-994-67-77 и 8-923-612-55-38 в прокуратуру Кемеровской области… и Кемеровскую межрайонную прокуратуру по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли… можно сообщить, в том числе на условиях анонимности, об имеющихся нарушениях правил промышленной безопасности и охраны труда, иных нарушениях на угледобывающих предприятиях", – говорится в сообщении.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.

кемеровская область

белово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, дмитрий демешин, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе