https://ria.ru/20211129/lgoty-1761262732.html
Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии
Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:42
2021-11-29T13:42
2021-11-29T13:44
экономика
владимир путин
налоги
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождены и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.Бюджетные организации смогут учитывать в расходах перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождены и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатном подведении газа до границ их земельных участков.Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила.Кроме того, льготная ставка налога на прибыль в 15% (вместо общей в 20%) распространяется на купонные доходы от всех рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года, тогда как ранее срок их выпуска был ограничен концом 2021 года. А объем инвестиций для получения статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных страховых взносов снижается с 5 миллионов до 500 тысяч рублей. Эти нормы начнут действовать с 2022 года.
https://ria.ru/20211126/lgoty-1760844861.html
https://ria.ru/20211115/lgoty-1759207686.html
https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html
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экономика, владимир путин, налоги, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:42 29.11.2021 (обновлено: 13:44 29.11.2021)
Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии
Путин подписал закон о новых налоговых льготах, вызванных пандемией коронавируса
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.
Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождены и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.
Бюджетные организации смогут учитывать в расходах перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов
.
Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождены и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатном подведении газа до границ их земельных участков.
Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила.
Кроме того, льготная ставка налога на прибыль в 15% (вместо общей в 20%) распространяется на купонные доходы от всех рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года, тогда как ранее срок их выпуска был ограничен концом 2021 года. А объем инвестиций для получения статуса резидента свободного порта Владивосток
и применения пониженных страховых взносов снижается с 5 миллионов до 500 тысяч рублей. Эти нормы начнут действовать с 2022 года.