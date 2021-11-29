https://ria.ru/20211129/leto-1760876128.html

Джаред Лето сказал, что 30 Seconds To Mars написали около 200 новых треков

Джаред Лето сказал, что 30 Seconds To Mars написали около 200 новых треков - РИА Новости, 29.11.2021

Джаред Лето сказал, что 30 Seconds To Mars написали около 200 новых треков

Американский актер и лидерThirty Seconds To Mars Джаред Лето в интервью NME рассказал, что вместе с остальными участниками рок-группы написал около 200 треков... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T00:59

2021-11-29T00:59

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский актер и лидерThirty Seconds To Mars Джаред Лето в интервью NME рассказал, что вместе с остальными участниками рок-группы написал около 200 треков для нового альбома.По словам Лето, источником вдохновения послужил фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", в котором он снялся вместе Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино и другими. Обсуждая саундтрек к ленте, музыкант объяснил, что "прослушивание итальянских хитов" эпохи 70-80-х годов воодушевило его. По его мнению, хиты прошлых десятилетий "как бы встроены в психику людей", из-за чего вызывают неподдельные эмоции. "Они (имея в виду песни. — Прим. ред.) возвращают нас к фильмам, на которых мы выросли. Поэтому мне понравилась идея что-нибудь с этим сделать", — пояснил рокер. Что касается даты выхода нового альбома, Джаред Лето сказал, что ждет подходящего времени для этого. Последний крупный релиз 30 Seconds To Mars состоялся в 2018 году, когда участники представили свой пятый студийник "America".О том, ждать ли в новом альбоме фита с Леди Гагой, музыкант ответил: "Это было бы весело. Она невероятная и очень талантливая артистка. Очень уважаю ее за храбрость". Премьера фильма "Дом Гуччи" состоится в российском прокате 2 декабря.

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джаред лето, новости культуры, музыка, lady gaga (стефани джерманотта), ридли скотт, аль пачино, кино и сериалы