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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/leto-1760876128.html
Джаред Лето сказал, что 30 Seconds To Mars написали около 200 новых треков
Джаред Лето сказал, что 30 Seconds To Mars написали около 200 новых треков - РИА Новости, 29.11.2021
Джаред Лето сказал, что 30 Seconds To Mars написали около 200 новых треков
Американский актер и лидерThirty Seconds To Mars Джаред Лето в интервью NME рассказал, что вместе с остальными участниками рок-группы написал около 200 треков... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T00:59
2021-11-29T00:59
культура
джаред лето
новости культуры
музыка
lady gaga (стефани джерманотта)
ридли скотт
аль пачино
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский актер и лидерThirty Seconds To Mars Джаред Лето в интервью NME рассказал, что вместе с остальными участниками рок-группы написал около 200 треков для нового альбома.По словам Лето, источником вдохновения послужил фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", в котором он снялся вместе Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино и другими. Обсуждая саундтрек к ленте, музыкант объяснил, что "прослушивание итальянских хитов" эпохи 70-80-х годов воодушевило его. По его мнению, хиты прошлых десятилетий "как бы встроены в психику людей", из-за чего вызывают неподдельные эмоции. "Они (имея в виду песни. — Прим. ред.) возвращают нас к фильмам, на которых мы выросли. Поэтому мне понравилась идея что-нибудь с этим сделать", — пояснил рокер. Что касается даты выхода нового альбома, Джаред Лето сказал, что ждет подходящего времени для этого. Последний крупный релиз 30 Seconds To Mars состоялся в 2018 году, когда участники представили свой пятый студийник "America".О том, ждать ли в новом альбоме фита с Леди Гагой, музыкант ответил: "Это было бы весело. Она невероятная и очень талантливая артистка. Очень уважаю ее за храбрость". Премьера фильма "Дом Гуччи" состоится в российском прокате 2 декабря.
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джаред лето, новости культуры, музыка, lady gaga (стефани джерманотта), ридли скотт, аль пачино, кино и сериалы
00:59 29.11.2021
 
Джаред Лето сказал, что 30 Seconds To Mars написали около 200 новых треков

Джаред Лето рассказал, что вместе с Thirty Seconds To Mars написал около 200 новых песен

© REUTERS / Henry NichollsДжаред Лето на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Джаред Лето на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский актер и лидерThirty Seconds To Mars Джаред Лето в интервью NME рассказал, что вместе с остальными участниками рок-группы написал около 200 треков для нового альбома.
"У нас сейчас очень много песен, — заявил он. — Мы воспользовались периодом самоизоляции. Мы ушли в затишье и начали писать".
По словам Лето, источником вдохновения послужил фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", в котором он снялся вместе Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино и другими. Обсуждая саундтрек к ленте, музыкант объяснил, что "прослушивание итальянских хитов" эпохи 70-80-х годов воодушевило его.
"Многие мотивы и звуки тех лет будут присутствовать в новом альбоме Thirty Seconds To Mars, — отметил Джаред Лето.
По его мнению, хиты прошлых десятилетий "как бы встроены в психику людей", из-за чего вызывают неподдельные эмоции. "Они (имея в виду песни. — Прим. ред.) возвращают нас к фильмам, на которых мы выросли. Поэтому мне понравилась идея что-нибудь с этим сделать", — пояснил рокер.
Что касается даты выхода нового альбома, Джаред Лето сказал, что ждет подходящего времени для этого. Последний крупный релиз 30 Seconds To Mars состоялся в 2018 году, когда участники представили свой пятый студийник "America".
О том, ждать ли в новом альбоме фита с Леди Гагой, музыкант ответил: "Это было бы весело. Она невероятная и очень талантливая артистка. Очень уважаю ее за храбрость".
Премьера фильма "Дом Гуччи" состоится в российском прокате 2 декабря.
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КультураДжаред ЛетоНовости культурыМузыкаLady Gaga (Стефани Джерманотта)Ридли СкоттАль ПачиноКино и сериалы
 
 
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