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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211129/lesopolzovanie-1761242841.html
Глава Архангельской области рассказал о ситуации с лесопользованием
Глава Архангельской области рассказал о ситуации с лесопользованием - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Архангельской области рассказал о ситуации с лесопользованием
Лесопользователи в Архангельской области демонстрируют баланс бережного отношения к ресурсам и извлечения коммерческой прибыли, этот опыт можно распространять... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:20
2021-11-29T12:20
архангельская область
общество
архангельская область
александр козлов (глава минприроды)
совет федерации рф
юрий воробьев
александр цыбульский
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноя – РИА Новости. Лесопользователи в Архангельской области демонстрируют баланс бережного отношения к ресурсам и извлечения коммерческой прибыли, этот опыт можно распространять на всю страну, сообщил губернатор Александр Цыбульский на полевом семинаре, посвященном перспективам лесовосстановления.Полевой семинар по вопросам лесовосстановления в России прошел в Чадромском участковом лесничестве. В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев, губернатор Цыбульский, другие представители федеральной и региональной власти, руководство группы компаний "УЛК" и природоохранных организаций.В ходе встречи состоялось обсуждение наиболее важных вопросов, связанных с темой воспроизводства лесного фонда на арендованных территориях. Участники выездного семинара осмотрели лесные участки, где проводится комплекс соответствующих мероприятий, в частности, точки, на которых ведутся посадка лесных культур, рубка ухода за молодняками, коммерческая рубка ухода.Как отметил Козлов, за последнее время в лесном законодательстве произошло много изменений, и это обстоятельство потребовало принятия новых, принципиально важных решений."То обстоятельство, что сегодня вопрос устройства лесосеки выведен на федеральный уровень, требует от нас грамотно просчитать все шаги. Важно знать, как именно и где именно будет все это реализовываться в масштабах страны. Сегодня здесь мы видим лес, который производственники стали обслуживать сверх установленных норм, доказывая, что лесному фонду тем самым можно принести ещё больше пользы", - сказал Козлов, отметив, что общая задача – добиться эффективного восстановления лесных ресурсов, чтобы Россия не потеряла своё преимущество в данной отрасли на фоне других стран.Глава Архангельской области подчеркнул, что для грамотного управления ресурсами крайне важно иметь четкое представление об объемах этих ресурсов. По его мнению, передача вопроса лесоустройства на федеральный уровень – верный шаг. Теперь у Архангельской области появится возможность понять объемы имеющейся лесосеки, чтобы в ближайшее время организовать лесоустроительные работы."Второй важный момент – сегодня мы показали, что у нас в Архангельской области есть пример интенсивного лесопользования, когда совмещаются бережное отношение к лесу со стороны арендатора и получаемая предприятием коммерческая прибыль. Такие добросовестные лесопользователи должны иметь мотивацию, чтобы данный опыт распространялся на всю страну", - отметил Цыбульский.Заместитель председателя СФ Воробьев также указал на необходимость принятия максимально эффективных мер, направленных на сохранение леса. "Сейчас ряд законов, касающихся указанной темы, находится в стадии доработки. Один из главных моментов – сохранить за добросовестными лесопользователями аренду по истечении 49-летнего срока" , – отметил вице-спикер верхней палаты парламента. По его словам, тот, кто проявил сознательность, должен без всяких сложностей получить лес в пользование на следующий период. "Это решение мы предполагаем принять в следующем году", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20211124/arkhangelsk-1760632969.html
https://ria.ru/20211119/rasselenie-1759903032.html
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общество, архангельская область, александр козлов (глава минприроды), совет федерации рф, юрий воробьев, александр цыбульский, россия
12:20 29.11.2021
 
Глава Архангельской области рассказал о ситуации с лесопользованием

Губернатор Цыбульский: Архангельская область показывает пример грамотного лесопользования

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноя – РИА Новости. Лесопользователи в Архангельской области демонстрируют баланс бережного отношения к ресурсам и извлечения коммерческой прибыли, этот опыт можно распространять на всю страну, сообщил губернатор Александр Цыбульский на полевом семинаре, посвященном перспективам лесовосстановления.
Полевой семинар по вопросам лесовосстановления в России прошел в Чадромском участковом лесничестве. В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев, губернатор Цыбульский, другие представители федеральной и региональной власти, руководство группы компаний "УЛК" и природоохранных организаций.
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В ходе встречи состоялось обсуждение наиболее важных вопросов, связанных с темой воспроизводства лесного фонда на арендованных территориях. Участники выездного семинара осмотрели лесные участки, где проводится комплекс соответствующих мероприятий, в частности, точки, на которых ведутся посадка лесных культур, рубка ухода за молодняками, коммерческая рубка ухода.
Как отметил Козлов, за последнее время в лесном законодательстве произошло много изменений, и это обстоятельство потребовало принятия новых, принципиально важных решений.
"То обстоятельство, что сегодня вопрос устройства лесосеки выведен на федеральный уровень, требует от нас грамотно просчитать все шаги. Важно знать, как именно и где именно будет все это реализовываться в масштабах страны. Сегодня здесь мы видим лес, который производственники стали обслуживать сверх установленных норм, доказывая, что лесному фонду тем самым можно принести ещё больше пользы", - сказал Козлов, отметив, что общая задача – добиться эффективного восстановления лесных ресурсов, чтобы Россия не потеряла своё преимущество в данной отрасли на фоне других стран.
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Глава Архангельской области подчеркнул, что для грамотного управления ресурсами крайне важно иметь четкое представление об объемах этих ресурсов. По его мнению, передача вопроса лесоустройства на федеральный уровень – верный шаг. Теперь у Архангельской области появится возможность понять объемы имеющейся лесосеки, чтобы в ближайшее время организовать лесоустроительные работы.
"Второй важный момент – сегодня мы показали, что у нас в Архангельской области есть пример интенсивного лесопользования, когда совмещаются бережное отношение к лесу со стороны арендатора и получаемая предприятием коммерческая прибыль. Такие добросовестные лесопользователи должны иметь мотивацию, чтобы данный опыт распространялся на всю страну", - отметил Цыбульский.
Заместитель председателя СФ Воробьев также указал на необходимость принятия максимально эффективных мер, направленных на сохранение леса. "Сейчас ряд законов, касающихся указанной темы, находится в стадии доработки. Один из главных моментов – сохранить за добросовестными лесопользователями аренду по истечении 49-летнего срока" , – отметил вице-спикер верхней палаты парламента. По его словам, тот, кто проявил сознательность, должен без всяких сложностей получить лес в пользование на следующий период. "Это решение мы предполагаем принять в следующем году", - добавил Воробьев.
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Архангельская областьОбществоАрхангельская областьАлександр Козлов (глава Минприроды)Совет Федерации РФЮрий ВоробьевАлександр ЦыбульскийРоссия
 
 
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