https://ria.ru/20211129/lekarstvo-1761356146.html
Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19"
Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19" - РИА Новости, 29.11.2021
Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19"
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что использовала препарат "МИР 19", чтобы не заболеть после контакта с пациентом... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:56
2021-11-29T21:56
2021-11-29T21:57
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что использовала препарат "МИР 19", чтобы не заболеть после контакта с пациентом с COVID-19."Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она пояснила, что контактировала в течение нескольких часов с заболевшим коронавирусом, который не знал о своём диагнозе и при этом имел очень высокую концентрацию вируса, после того как стало известно о его болезни, применила препарат "МИР 19" и не заболела.По словам Скворцовой, после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает. Препарат имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в 4-5 часов несколько дней, уточнила она.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761346074.html
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общество, вероника скворцова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, коронавирус в россии
21:56 29.11.2021 (обновлено: 21:57 29.11.2021)
Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19"
Глава ФМБА Скворцова рассказала, что испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19"