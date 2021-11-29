https://ria.ru/20211129/lekarstvo-1761356146.html

Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19"

Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19" - РИА Новости, 29.11.2021

Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса "МИР 19"

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что использовала препарат "МИР 19", чтобы не заболеть после контакта с пациентом... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:56

2021-11-29T21:56

2021-11-29T21:57

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что использовала препарат "МИР 19", чтобы не заболеть после контакта с пациентом с COVID-19."Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она пояснила, что контактировала в течение нескольких часов с заболевшим коронавирусом, который не знал о своём диагнозе и при этом имел очень высокую концентрацию вируса, после того как стало известно о его болезни, применила препарат "МИР 19" и не заболела.По словам Скворцовой, после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает. Препарат имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в 4-5 часов несколько дней, уточнила она.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761346074.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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