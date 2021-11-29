23:22 29.11.2021 (обновлено: 23:52 29.11.2021)
МИД Украины сделал заявление о "вторжении" России
Глава МИД Украины Кулеба: решение о "вторжении" на Украину "находится на столе" в Москве
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант "вторжения России" на Украину "находится на столе" в Москве, но свидетельств о принятии решения о его реализации нет.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico в ноябре опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".
"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе", - заявил Кулеба в интервью, текст которого в понедельник опубликовал украинский МИД на своем сайте.
По его словам, сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отговорить Россию от выбора в пользу "вторжения". Кулеба считает, что этого не удастся добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания. Кроме того, Кулеба выразил мнение, что Россия в 2014 году "не смогла достичь всех своих целей, так что для российской армии поход на Украину отнюдь не будет легким".
Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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