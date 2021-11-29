"Я это ей простил": Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой
Леонид Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой Милой Нельской
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Леонид Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой, актрисой Милой Нельской. Какое-то время существовала версия, что брак распался из-за измены актера. Но это оказалось не так.
"Не хочу себя оправдывать – никаких измен с моей стороны не было. Нас познакомили родители, мы встретились, договорились вместе погулять по набережной Нижнего Новгорода. Мой отец, наверное, ослепленный ее красотой, прислал телеграмму: "Быстрее приезжай, тут такое!" – вспомнил Кулагин.
По его словам в программе "Судьба человека", после прогулки они с актрисой признались родителям, что собираются жениться. Брак просуществовал полтора-два года, а затем актер ушел из-за измен жены.
"Я был, очевидно, сильно влюблен. Я не буду о ней ничего плохого рассказывать. Я это ей простил", – заключил Леонид.
Буквально через пару лет после расставания актриса умерла от болезни. Второй женой Кулагина стала Элеонора Лапицкая. В браке с ней родился сын Алексей.
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