https://ria.ru/20211129/kulagin-1761244929.html

"Я это ей простил": Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой

"Я это ей простил": Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой - РИА Новости, 29.11.2021

"Я это ей простил": Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой

Леонид Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой, актрисой Милой Нельской. Какое-то время существовала версия, что брак распался из-за измены... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:59

2021-11-29T18:59

2021-11-29T18:59

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761235247_0:21:2785:1588_1920x0_80_0_0_3a30a959837d221d32927819e0eb3c7c.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Леонид Кулагин рассказал о причинах расставания с первой женой, актрисой Милой Нельской. Какое-то время существовала версия, что брак распался из-за измены актера. Но это оказалось не так.По его словам в программе "Судьба человека", после прогулки они с актрисой признались родителям, что собираются жениться. Брак просуществовал полтора-два года, а затем актер ушел из-за измен жены.Буквально через пару лет после расставания актриса умерла от болезни. Второй женой Кулагина стала Элеонора Лапицкая. В браке с ней родился сын Алексей.Ранее Ольга Зарубина объяснила причины разрыва с первым мужем Александром Малининым.

https://ria.ru/20211125/nemolyaeva-1760725162.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, шоу-бизнес