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На Кубани вывели из тени 162 тысячи неоформленных работников за три года
На Кубани вывели из тени 162 тысячи неоформленных работников за три года - РИА Новости, 29.11.2021
На Кубани вывели из тени 162 тысячи неоформленных работников за три года
За последние три года в Краснодарском крае вывели из тени 162 тысячи неоформленных работников, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T22:50
2021-11-29T22:50
2021-11-29T22:50
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. За последние три года в Краснодарском крае вывели из тени 162 тысячи неоформленных работников, сообщает администрация региона.Уточняется, что речь об этом шла на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Несмотря на пандемию коронавируса, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации на рынке труда, снижении безработицы и развитии экономики. Сейчас нам также важно акцентировать внимание на выявлении теневой занятости. Кубань показывает неплохую динамику в этом направлении. За последние три года нам удалось вывести из тени 162 тысячи неоформленных работников. Это не просто белые зарплаты, но и социальные гарантии для жителей, а главное – безопасные условия труда. Такую позицию принципиально важно донести до каждого работодателя", – заявила замгубернатора края Анна Минькова, чьи слова приводятся в сообщении.По данным краевых властей, работу по легализации трудовых отношений активно проводят в 11 муниципалитетах края, лучшие результаты показал Каневской район.Также участники заседания затронули тему несчастных случаев на производстве. Анна Минькова призвала усилить профилактическую и информационную работу. По ее словам, трагедия в шахте Кемеровской области в очередной раз продемонстрировала, к чему могут приводить нарушения техники безопасности.
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общество, кемеровская область, краснодарский край