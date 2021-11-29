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Краснодарский край
https://ria.ru/20211129/kuban-1761351310.html
Зерновой терминал Кубани ускорил отгрузку сырья на 30% благодаря нацпроекту
Зерновой терминал Кубани ускорил отгрузку сырья на 30% благодаря нацпроекту - РИА Новости, 29.11.2021
Зерновой терминал Кубани ускорил отгрузку сырья на 30% благодаря нацпроекту
Зерновой терминал в Лабинском районе Краснодарского края ускорил отгрузку сырья на 30% благодаря участию в нацпроекте, сообщает администрация Краснодарского... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:09
2021-11-29T21:09
краснодарский край
экономика
краснодарский край
лабинский район
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Зерновой терминал в Лабинском районе Краснодарского края ускорил отгрузку сырья на 30% благодаря участию в нацпроекте, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что на элеваторе эксперты Регионального центра компетенций внедряли бережливые технологии в рамках национального проекта "Производительность труда"."Для внедрения бережливых технологий пилотным потоком на предприятии выбрали приемку сырья. В результате время протекания процесса снизили на 30%, увеличили выработку почти на 50%. Кроме того, на элеваторе промаркировали пульты управления линией, что исключило ошибки при работе с транспортером, ликвидировало просыпание зерна", - говорится в сообщении.Зерновой терминал в Лабинском районе закупает и реализует сельхозпродукцию. Занимается хранением, сушкой и очисткой зерна. Компания работает с ячменем, пшеницей, рапсом, соей, кукурузой и подсолнечником."В этом году бережливые технологии освоили сразу на нескольких кубанских элеваторах. И на каждом из них мы наблюдаем значительное повышение эффективности работы: как в ускорении технических процессов, так и в организации труда сотрудников. Это отражается на увеличении доходов компаний, росте налоговых отчислений в краевую казну", – прокомментировал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.Нацпроект "Производительность труда" в 2021 году на Кубани выполнили на 97%. Сегодня бережливые технологии внедряют 158 организаций региона.
https://ria.ru/20211129/prompark-1761344093.html
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экономика, краснодарский край, лабинский район
21:09 29.11.2021
 

Зерновой терминал Кубани ускорил отгрузку сырья на 30% благодаря нацпроекту

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Зерновой терминал в Лабинском районе Краснодарского края ускорил отгрузку сырья на 30% благодаря участию в нацпроекте, сообщает администрация Краснодарского края.
Уточняется, что на элеваторе эксперты Регионального центра компетенций внедряли бережливые технологии в рамках национального проекта "Производительность труда".
"Для внедрения бережливых технологий пилотным потоком на предприятии выбрали приемку сырья. В результате время протекания процесса снизили на 30%, увеличили выработку почти на 50%. Кроме того, на элеваторе промаркировали пульты управления линией, что исключило ошибки при работе с транспортером, ликвидировало просыпание зерна", - говорится в сообщении.
Зерновой терминал в Лабинском районе закупает и реализует сельхозпродукцию. Занимается хранением, сушкой и очисткой зерна. Компания работает с ячменем, пшеницей, рапсом, соей, кукурузой и подсолнечником.
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"В этом году бережливые технологии освоили сразу на нескольких кубанских элеваторах. И на каждом из них мы наблюдаем значительное повышение эффективности работы: как в ускорении технических процессов, так и в организации труда сотрудников. Это отражается на увеличении доходов компаний, росте налоговых отчислений в краевую казну", – прокомментировал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Нацпроект "Производительность труда" в 2021 году на Кубани выполнили на 97%. Сегодня бережливые технологии внедряют 158 организаций региона.

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