https://ria.ru/20211129/krym-1761354470.html

В Крыму примерно 37 тысяч человек остались без света

В Крыму примерно 37 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 29.11.2021

В Крыму примерно 37 тысяч человек остались без света

Без электроэнергии из-за стихии в Крыму остается порядка 37 тысяч человек, восстановительные работы идут круглосуточно, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:36

2021-11-29T21:36

2021-11-29T21:54

республика крым

сергей аксенов (политик)

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Без электроэнергии из-за стихии в Крыму остается порядка 37 тысяч человек, восстановительные работы идут круглосуточно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ураганный ветер надвигается на Крым, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщило накануне крымское управление МЧС РФ. Жители полуострова в соцсетях сообщают об обесточенных домах, поваленных деревья, рекламных щитах, повреждении крыш и фасадов."В связи с сильными порывами ветра, по информации "Крымэнерго", без электроэнергии находятся порядка 37 тысяч человек. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения", - написал Аксенов в своем Telegram – канале.По его словам, стоит задача в кратчайшие сроки устранить все неполадки."Ожидается, что через несколько часов ветер стихнет, однако завтра снова ожидается усиление ветра. Ситуация находится на особом контроле", - подчеркнул Аксенов и добавил, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, получения травм."Прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, по возможности оставаться дома, беречь себя и своих близких", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20211129/preduprezhdenie-1761337894.html

https://ria.ru/20211129/shtorm-1761355961.html

республика крым

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республика крым, сергей аксенов (политик), крымэнерго