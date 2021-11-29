https://ria.ru/20211129/krym-1761225104.html

Крымские депутаты согласовали отставку вице-премьера Рюмшина

Крымские депутаты согласовали отставку вице-премьера Рюмшина - РИА Новости, 29.11.2021

Крымские депутаты согласовали отставку вице-премьера Рюмшина

Депутаты парламента Крыма согласовали отставку с должности заместителя председателя правительства Андрея Рюмшина, сообщили в пресс-службе госсовета республики. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:15

2021-11-29T11:15

2021-11-29T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента Крыма согласовали отставку с должности заместителя председателя правительства Андрея Рюмшина, сообщили в пресс-службе госсовета республики.Представление об отставке от вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, курирующего сельское хозяйство, было подано в парламент Крыма 24 ноября."Только закончилось заседание счетной комиссии. За (согласование отставки) проголосовали 71, один воздержался, против 0. Всего в голосовании приняло участие 72 депутата", - сообщили в пресс-службе госсовета.Рюмшин совмещал должности заместителя председателя правительства Крыма и министра сельского хозяйства, на данный момент он остается министром сельского хозяйства региона. 57-летний чиновник возглавил региональное министерство в 2016 году, в 2019 году был утвержден крымским парламентом на должность вице-премьера.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская.

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