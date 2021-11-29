https://ria.ru/20211129/krizis-1761311249.html

Медведев назвал миграционный кризис на польской границе очень тяжелым

Медведев назвал миграционный кризис на польской границе очень тяжелым - РИА Новости, 29.11.2021

Медведев назвал миграционный кризис на польской границе очень тяжелым

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию на белорусско-польской границе одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе: по его словам, он... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:12

2021-11-29T17:12

2021-11-29T17:19

европа

белоруссия

польша

дмитрий медведев

мигранты

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

литва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию на белорусско-польской границе одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе: по его словам, он может иметь глобальные последствия, которые сегодня трудно даже предсказать."Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать", - сказал Медведев на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению её эффективности.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211129/granitsa-1761265697.html

европа

белоруссия

польша

россия

литва

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, белоруссия, польша, дмитрий медведев, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, литва, африка, александр лукашенко