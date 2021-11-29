17:12 29.11.2021 (обновлено: 17:19 29.11.2021)
Медведев назвал миграционный кризис на польской границе очень тяжелым
Зампредседателя Совбеза Медведев назвал миграционный кризис на польской границе тяжелым
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию на белорусско-польской границе одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе: по его словам, он может иметь глобальные последствия, которые сегодня трудно даже предсказать.
"Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать", - сказал Медведев на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению её эффективности.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.