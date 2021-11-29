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Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами"
Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами" - РИА Новости, 29.11.2021
Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами"
Создание в РФ ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" даст мощный импульс развитию отрасли, позволяя ей двигаться... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:54
2021-11-29T16:54
экономика
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание в РФ ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" даст мощный импульс развитию отрасли, позволяя ей двигаться "семимильными шагами", прокомментировал РИА Новости управляющий акционер группы компаний "Ариант", вошедший в состав правления организации, Александр Кретов.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании ранее в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере."Мы считаем, что сегодня произошло грандиозное, историческое событие, которое действительно позволит семимильными шагами начать развивать виноградарство как базовую отрасль для того, чтобы дальше развивать виноделие", - сказал Кретов."Когда люди, которые работают на земле, занимаются реальным делом, будут участвовать и в законотворческой деятельности, надзором за тем, что происходит внутри отрасли, это, конечно, позволит иметь совершенно другие горизонты ее развития", - добавил он."Можно бесконечно долго перечислять плюсы, которые получит отрасль: однозначно будет больше порядка, и это приведет к производству более качественного вина", - подчеркнул Кретов, отметив, что западный потребитель с большим интересом относится к российскому вину."И сегодня очень много хозяйств, которые производят высококачественные вина, и которые смело могут конкурировать с мировыми стандартами", - заключил он.
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экономика, россия
16:54 29.11.2021
 
Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами"

Управляющий акционер "Арианта" Кретов ожидает мощного развития виноделия в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРучная уборка винограда в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино"
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание в РФ ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" даст мощный импульс развитию отрасли, позволяя ей двигаться "семимильными шагами", прокомментировал РИА Новости управляющий акционер группы компаний "Ариант", вошедший в состав правления организации, Александр Кретов.
Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании ранее в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере.
"Мы считаем, что сегодня произошло грандиозное, историческое событие, которое действительно позволит семимильными шагами начать развивать виноградарство как базовую отрасль для того, чтобы дальше развивать виноделие", - сказал Кретов.
"Когда люди, которые работают на земле, занимаются реальным делом, будут участвовать и в законотворческой деятельности, надзором за тем, что происходит внутри отрасли, это, конечно, позволит иметь совершенно другие горизонты ее развития", - добавил он.
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"Можно бесконечно долго перечислять плюсы, которые получит отрасль: однозначно будет больше порядка, и это приведет к производству более качественного вина", - подчеркнул Кретов, отметив, что западный потребитель с большим интересом относится к российскому вину.
"И сегодня очень много хозяйств, которые производят высококачественные вина, и которые смело могут конкурировать с мировыми стандартами", - заключил он.
 
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