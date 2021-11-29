https://ria.ru/20211129/kretov-1761306475.html

Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами"

Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами" - РИА Новости, 29.11.2021

Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами"

Создание в РФ ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" даст мощный импульс развитию отрасли, позволяя ей двигаться... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:54

2021-11-29T16:54

2021-11-29T16:54

экономика

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание в РФ ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" даст мощный импульс развитию отрасли, позволяя ей двигаться "семимильными шагами", прокомментировал РИА Новости управляющий акционер группы компаний "Ариант", вошедший в состав правления организации, Александр Кретов.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании ранее в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере."Мы считаем, что сегодня произошло грандиозное, историческое событие, которое действительно позволит семимильными шагами начать развивать виноградарство как базовую отрасль для того, чтобы дальше развивать виноделие", - сказал Кретов."Когда люди, которые работают на земле, занимаются реальным делом, будут участвовать и в законотворческой деятельности, надзором за тем, что происходит внутри отрасли, это, конечно, позволит иметь совершенно другие горизонты ее развития", - добавил он."Можно бесконечно долго перечислять плюсы, которые получит отрасль: однозначно будет больше порядка, и это приведет к производству более качественного вина", - подчеркнул Кретов, отметив, что западный потребитель с большим интересом относится к российскому вину."И сегодня очень много хозяйств, которые производят высококачественные вина, и которые смело могут конкурировать с мировыми стандартами", - заключил он.

https://ria.ru/20211125/vino-1760723903.html

россия

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экономика, россия