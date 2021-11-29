https://ria.ru/20211129/kosmos-1761216124.html

Сразу два туриста из Японии полетят к МКС 8 декабря

Сразу два туриста из Японии полетят к МКС 8 декабря - РИА Новости, 29.11.2021

Сразу два туриста из Японии полетят к МКС 8 декабря

Ракета "Союз-2.1а" запустит корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами к Международной космической станции в 10.38 мск 8 декабря, сообщается на... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:28

2021-11-29T10:28

2021-11-29T10:39

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" запустит корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами к Международной космической станции в 10.38 мск 8 декабря, сообщается на сайте "Роскосмоса".В экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также - впервые в истории - два, а не один космический турист: японец-миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю."В соответствии с российской программой полета Международной космической станции, на 8 декабря 2021 года в 10.38 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС", - говорится в сообщении.В дублирующий экипаж вошли российский космонавт Александр Скворцов и еще один турист-японец Щун Огисо.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20210926/kosmos-1751873127.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/kosmos-1729625964.html

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