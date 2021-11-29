https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761339736.html

В Крыму разрешат общепиту работать ночью

В Крыму разрешат общепиту работать ночью - РИА Новости, 29.11.2021

В Крыму разрешат общепиту работать ночью

В Крыму снимут запрет на работу общепита в ночное время, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50% до 70%, решения приняты на фоне снижения... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:47

2021-11-29T19:47

2021-11-29T20:29

республика крым

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Крыму снимут запрет на работу общепита в ночное время, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50% до 70%, решения приняты на фоне снижения темпов заболеваемости, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в республике запрещена с 23.00 до 08.00."Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%. Кроме этого, вакцинированным гражданам 60+ будут восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте", - написал Аксенов на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".По его словам, решения приняты на основании снижения темпов заболеваемости в республике."Тем не менее, в случае усугубления ситуации, правительство Республики Крым будет принимать меры, соответствующие обстановке", - подчеркнул Аксенов.По словам Аксенова, снять ограничения планируется с 1 декабря."Что касается частичного послабления режима ограничений, то с учетом снижения темпов заболеваемости с 1 декабря ограничения на работу заведений общепита в ночное время будут сняты, они смогут работать круглосуточно", - сказал Аксенов на совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.Кроме того, по его словам, в декабре начнут действовать и новые правила для работы театров и кинотеатров.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211129/elektrichestvo-1761339498.html

https://ria.ru/20211129/omikron-1761251908.html

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республика крым, общество, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм