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В Крыму разрешат общепиту работать ночью
В Крыму разрешат общепиту работать ночью - РИА Новости, 29.11.2021
В Крыму разрешат общепиту работать ночью
В Крыму снимут запрет на работу общепита в ночное время, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50% до 70%, решения приняты на фоне снижения... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:47
2021-11-29T20:29
республика крым
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
россия
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Крыму снимут запрет на работу общепита в ночное время, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50% до 70%, решения приняты на фоне снижения темпов заболеваемости, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в республике запрещена с 23.00 до 08.00."Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%. Кроме этого, вакцинированным гражданам 60+ будут восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте", - написал Аксенов на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".По его словам, решения приняты на основании снижения темпов заболеваемости в республике."Тем не менее, в случае усугубления ситуации, правительство Республики Крым будет принимать меры, соответствующие обстановке", - подчеркнул Аксенов.По словам Аксенова, снять ограничения планируется с 1 декабря."Что касается частичного послабления режима ограничений, то с учетом снижения темпов заболеваемости с 1 декабря ограничения на работу заведений общепита в ночное время будут сняты, они смогут работать круглосуточно", - сказал Аксенов на совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.Кроме того, по его словам, в декабре начнут действовать и новые правила для работы театров и кинотеатров.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211129/elektrichestvo-1761339498.html
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республика крым, общество, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
19:47 29.11.2021 (обновлено: 20:29 29.11.2021)
 
В Крыму разрешат общепиту работать ночью

В Крыму разрешат общепиту работать ночью и увеличат наполняемость залов в театрах до 70%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУлица Карла Маркса в Симферополе
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Крыму снимут запрет на работу общепита в ночное время, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50% до 70%, решения приняты на фоне снижения темпов заболеваемости, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в республике запрещена с 23.00 до 08.00.
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"Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%. Кроме этого, вакцинированным гражданам 60+ будут восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте", - написал Аксенов на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".
По его словам, решения приняты на основании снижения темпов заболеваемости в республике.
"Тем не менее, в случае усугубления ситуации, правительство Республики Крым будет принимать меры, соответствующие обстановке", - подчеркнул Аксенов.
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По словам Аксенова, снять ограничения планируется с 1 декабря.
"Что касается частичного послабления режима ограничений, то с учетом снижения темпов заболеваемости с 1 декабря ограничения на работу заведений общепита в ночное время будут сняты, они смогут работать круглосуточно", - сказал Аксенов на совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
Кроме того, по его словам, в декабре начнут действовать и новые правила для работы театров и кинотеатров.
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