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Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма
Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма
Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:44
2021-11-29T16:44
в мире
юар
уэльс
шотландия
воз
борис джонсон
никола стерджен
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.Ранее правительство региона сообщило, что в Шотландии выявлено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон"."Я пока никого не прошу отменять свои планы (на Рождество- ред.). Я это сделаю на следующей стадии, если в этом будет необходимость. В настоящий момент я прошу людей повысить уровень соблюдения имеющихся мер защиты. Я думаю, что это очень важно, чтобы все видели, что это защита, а не ограничения. Маски помогут снизить передачу любого штамма этого варианта, мытье рук, тестирование и, конечно же, вакцинация. Это самая важная мера", - заявила на пресс-конференции Стерджен.Она добавила, что эксперты пока исследуют новый штамм и дальнейшие меры будут приняты в зависимости от полученных данных.Глава региона обратилась с просьбой к населению работать из дома, если это возможно.Она подчеркнула, что несмотря на то, что новый штамм уже выявлен внутри страны, важно не допустить дальнейшего завоза из-за границы, поэтому Шотландия также внесла в "красный список" 10 стран из Южной Африки: прибывающие из этих стран должны проходить централизованный карантин. Что касается пассажиров из других стран, то они должны сделать ПЦР–тест на второй день и оставаться в изоляции до получения результата.Кроме того, Стерджен сообщила, что вместе с первым министром Уэльса направила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с предложением продлить карантин для всех прибывающих из-за границы до 8 дней, так как инкубационный период этого штамма, как правило, дольше двух дней.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
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в мире, юар, уэльс, шотландия, воз, борис джонсон, никола стерджен, коронавирус covid-19
16:44 29.11.2021
 
Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма

Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Ранее правительство региона сообщило, что в Шотландии выявлено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".
"Я пока никого не прошу отменять свои планы (на Рождество- ред.). Я это сделаю на следующей стадии, если в этом будет необходимость. В настоящий момент я прошу людей повысить уровень соблюдения имеющихся мер защиты. Я думаю, что это очень важно, чтобы все видели, что это защита, а не ограничения. Маски помогут снизить передачу любого штамма этого варианта, мытье рук, тестирование и, конечно же, вакцинация. Это самая важная мера", - заявила на пресс-конференции Стерджен.
Она добавила, что эксперты пока исследуют новый штамм и дальнейшие меры будут приняты в зависимости от полученных данных.
Глава региона обратилась с просьбой к населению работать из дома, если это возможно.
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Она подчеркнула, что несмотря на то, что новый штамм уже выявлен внутри страны, важно не допустить дальнейшего завоза из-за границы, поэтому Шотландия также внесла в "красный список" 10 стран из Южной Африки: прибывающие из этих стран должны проходить централизованный карантин. Что касается пассажиров из других стран, то они должны сделать ПЦР–тест на второй день и оставаться в изоляции до получения результата.
Кроме того, Стерджен сообщила, что вместе с первым министром Уэльса направила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с предложением продлить карантин для всех прибывающих из-за границы до 8 дней, так как инкубационный период этого штамма, как правило, дольше двух дней.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
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