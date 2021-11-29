https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761304036.html

Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма

Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

Шотландия усилила меры профилактики из-за омикрон-штамма

Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:44

2021-11-29T16:44

2021-11-29T16:44

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никола стерджен

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.Ранее правительство региона сообщило, что в Шотландии выявлено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон"."Я пока никого не прошу отменять свои планы (на Рождество- ред.). Я это сделаю на следующей стадии, если в этом будет необходимость. В настоящий момент я прошу людей повысить уровень соблюдения имеющихся мер защиты. Я думаю, что это очень важно, чтобы все видели, что это защита, а не ограничения. Маски помогут снизить передачу любого штамма этого варианта, мытье рук, тестирование и, конечно же, вакцинация. Это самая важная мера", - заявила на пресс-конференции Стерджен.Она добавила, что эксперты пока исследуют новый штамм и дальнейшие меры будут приняты в зависимости от полученных данных.Глава региона обратилась с просьбой к населению работать из дома, если это возможно.Она подчеркнула, что несмотря на то, что новый штамм уже выявлен внутри страны, важно не допустить дальнейшего завоза из-за границы, поэтому Шотландия также внесла в "красный список" 10 стран из Южной Африки: прибывающие из этих стран должны проходить централизованный карантин. Что касается пассажиров из других стран, то они должны сделать ПЦР–тест на второй день и оставаться в изоляции до получения результата.Кроме того, Стерджен сообщила, что вместе с первым министром Уэльса направила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с предложением продлить карантин для всех прибывающих из-за границы до 8 дней, так как инкубационный период этого штамма, как правило, дольше двух дней.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/biontech-1761290609.html

https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761284757.html

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в мире, юар, уэльс, шотландия, воз, борис джонсон, никола стерджен, коронавирус covid-19