Новый штамм коронавируса может покончить с пандемией в России

16:27 29.11.2021 (обновлено: 18:20 29.11.2021)
Россиянам предрекли конец эпидемии коронавируса из-за омикрон-штамма
Вирусолог Альтштейн: если омикрон-штамм дойдет до России, настанет конец эпидемии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Из-за большого количества мутаций в новом штамме коронавируса можно сделать вывод, что он не слишком жизнеспособен, хотя омикрон-вариант пока изучен не до конца, сказал научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Известиями".
"Пока непонятно, насколько он чувствителен к антителам, выявляемым разными вакцинами, и его летальность полностью не изучена. О мерах профилактики я воздержался бы говорить. Я убежден, что даже если он дойдет до России, с его приходом настанет конец эпидемии", — считает ученый.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, а также, предположительно, во Франции и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.