https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html

Новый штамм коронавируса может покончить с пандемией в России

Россиянам предрекли конец эпидемии коронавируса из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

Новый штамм коронавируса может покончить с пандемией в России

Из-за большого количества мутаций в новом штамме коронавируса можно сделать вывод, что он не слишком жизнеспособен, хотя омикрон-вариант пока изучен не до... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:27

2021-11-29T16:27

2021-11-29T18:20

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коронавирус covid-19

анатолий альтштейн

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Из-за большого количества мутаций в новом штамме коронавируса можно сделать вывод, что он не слишком жизнеспособен, хотя омикрон-вариант пока изучен не до конца, сказал научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Известиями".Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, а также, предположительно, во Франции и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/shtamm-1761293650.html

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761260857.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

ботсвана

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ботсвана, португалия, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн