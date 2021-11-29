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https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html
Новый штамм коронавируса может покончить с пандемией в России
Россиянам предрекли конец эпидемии коронавируса из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Новый штамм коронавируса может покончить с пандемией в России
Из-за большого количества мутаций в новом штамме коронавируса можно сделать вывод, что он не слишком жизнеспособен, хотя омикрон-вариант пока изучен не до... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:27
2021-11-29T18:20
распространение коронавируса
ботсвана
португалия
евросоюз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Из-за большого количества мутаций в новом штамме коронавируса можно сделать вывод, что он не слишком жизнеспособен, хотя омикрон-вариант пока изучен не до конца, сказал научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Известиями".Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, а также, предположительно, во Франции и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://radiosputnik.ria.ru/20211129/shtamm-1761293650.html
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ботсвана, португалия, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн
16:27 29.11.2021 (обновлено: 18:20 29.11.2021)
 
Россиянам предрекли конец эпидемии коронавируса из-за омикрон-штамма

Вирусолог Альтштейн: если омикрон-штамм дойдет до России, настанет конец эпидемии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Из-за большого количества мутаций в новом штамме коронавируса можно сделать вывод, что он не слишком жизнеспособен, хотя омикрон-вариант пока изучен не до конца, сказал научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Известиями".
"Пока непонятно, насколько он чувствителен к антителам, выявляемым разными вакцинами, и его летальность полностью не изучена. О мерах профилактики я воздержался бы говорить. Я убежден, что даже если он дойдет до России, с его приходом настанет конец эпидемии", — считает ученый.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
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Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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