https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761298724.html

Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС

Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС - РИА Новости, 29.11.2021

Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС

Польша увеличивает до 14 дней карантин для прибывших из-за пределов ЕС и запрещает полеты из семи стран Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон",... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:22

2021-11-29T16:22

2021-11-29T16:42

распространение коронавируса

в мире

польша

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_97a72204316b8e4dc779c6462052b306.jpg

ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польша увеличивает до 14 дней карантин для прибывших из-за пределов ЕС и запрещает полеты из семи стран Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник.В Польше пока не выявлено штамма коронавируса "омикрон""В связи с появлением новой мутации мы приготовили срочный пакет ограничений. Мы вводим запрет полетов из семи стран Африки", - сказал Недзельский.Лица, которые будут возвращаться из этих стран, будут обязаны отбыть 14-дневный карантин без возможности выйти из него раньше. Лица, которые прибывают в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направляться в 14-дневный карантин и смогут из него выйти, получив отрицательный тест через восемь дней", - добавил министр.До настоящего времени карантин в Польше составлял 10 дней с возможностью выйти из него после получения получения отрицательного результата теста через семь дней.Недзельский уточнил, что авиасообщение приостанавливается с с Ботсваной, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, ЮАР, Замбией и Зимбабве.Среди прочих ограничений на период с 1 до 17 декабря с нынешних 75% до 50% снижается максимальная заполняемость учреждений культуры, храмов, отелей, заведений общественного питания. В этом лимите не будут учитываться посетители, вакцинированные от коронавируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/shtamm-1761293650.html

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса