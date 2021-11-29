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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761298724.html
Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС
Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС - РИА Новости, 29.11.2021
Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС
Польша увеличивает до 14 дней карантин для прибывших из-за пределов ЕС и запрещает полеты из семи стран Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон",... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:22
2021-11-29T16:42
распространение коронавируса
в мире
польша
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польша увеличивает до 14 дней карантин для прибывших из-за пределов ЕС и запрещает полеты из семи стран Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник.В Польше пока не выявлено штамма коронавируса "омикрон""В связи с появлением новой мутации мы приготовили срочный пакет ограничений. Мы вводим запрет полетов из семи стран Африки", - сказал Недзельский.Лица, которые будут возвращаться из этих стран, будут обязаны отбыть 14-дневный карантин без возможности выйти из него раньше. Лица, которые прибывают в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направляться в 14-дневный карантин и смогут из него выйти, получив отрицательный тест через восемь дней", - добавил министр.До настоящего времени карантин в Польше составлял 10 дней с возможностью выйти из него после получения получения отрицательного результата теста через семь дней.Недзельский уточнил, что авиасообщение приостанавливается с с Ботсваной, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, ЮАР, Замбией и Зимбабве.Среди прочих ограничений на период с 1 до 17 декабря с нынешних 75% до 50% снижается максимальная заполняемость учреждений культуры, храмов, отелей, заведений общественного питания. В этом лимите не будут учитываться посетители, вакцинированные от коронавируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
https://radiosputnik.ria.ru/20211129/shtamm-1761293650.html
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в мире, польша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:22 29.11.2021 (обновлено: 16:42 29.11.2021)
 
Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС

Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС из-за омикрон-штамма

© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Fotolia / Brian Jackson
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ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польша увеличивает до 14 дней карантин для прибывших из-за пределов ЕС и запрещает полеты из семи стран Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник.
В Польше пока не выявлено штамма коронавируса "омикрон"
"В связи с появлением новой мутации мы приготовили срочный пакет ограничений. Мы вводим запрет полетов из семи стран Африки", - сказал Недзельский.
Лица, которые будут возвращаться из этих стран, будут обязаны отбыть 14-дневный карантин без возможности выйти из него раньше. Лица, которые прибывают в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направляться в 14-дневный карантин и смогут из него выйти, получив отрицательный тест через восемь дней", - добавил министр.
До настоящего времени карантин в Польше составлял 10 дней с возможностью выйти из него после получения получения отрицательного результата теста через семь дней.
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Недзельский уточнил, что авиасообщение приостанавливается с с Ботсваной, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, ЮАР, Замбией и Зимбабве.
Среди прочих ограничений на период с 1 до 17 декабря с нынешних 75% до 50% снижается максимальная заполняемость учреждений культуры, храмов, отелей, заведений общественного питания. В этом лимите не будут учитываться посетители, вакцинированные от коронавируса.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
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