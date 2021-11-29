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Путин продлил некоторые полномочия регионов из-за COVID-19

Путин продлил некоторые полномочия регионов из-за COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

Путин продлил некоторые полномочия регионов из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:56

2021-11-29T13:56

2021-11-29T13:56

распространение коронавируса

экономика

владимир путин

госдума рф

андрей макаров

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ продлевает на следующий год возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Регионы также смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности.На 2022 год продлевается и право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по госдолгу и дефициту бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также допускается превышение верхнего предела объема госдолга, установленного законом о бюджете субъекта РФ, на объем инфраструктурных бюджетных кредитов.Кроме того, для регионов сняты ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов. А возможность предоставления горизонтальных трехлетних бюджетных кредитов между субъектами РФ, а также между муниципальными образованиями одного региона продлевается и на 2022 год. Одновременно на год продлевается и возможность перераспределения субвенций между муниципальными образованиями.Закон сохраняет на следующий год возможность предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджетов всех уровней субсидий юридическим и физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Помимо этого, с 2022 года общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной год должен быть не меньше объема дотаций в предыдущем году, проиндексированного на прогнозируемый уровень инфляции.Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ для материального обеспечения деятельности сенаторов, депутатов Госдумы и их помощников, будет осуществляться на основании заявок от региональных органов власти или документов, подтверждающих фактические расходы. Закон также устанавливает особенности формирования и исполнения в 2022 году бюджета федеральной территории "Сириус".Вместе с тем правительство РФ сможет в 2022 году без правки закона о федеральном бюджете перераспределять межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ. Речь идет о 10 регионах с самой сложной социально-экономической ситуацией, по которым, по представлению парламента, утверждены специальные программы правительства, пояснял глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761260217.html

https://ria.ru/20211129/lgoty-1761262732.html

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экономика, владимир путин, госдума рф, андрей макаров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии