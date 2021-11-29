https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761260857.html

Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм

Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм - РИА Новости, 29.11.2021

Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм

Реакция рынков на штамм "омикрон" чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:36

2021-11-29T13:36

2021-11-29T13:36

распространение коронавируса

экономика

дмитрий песков

россия

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реакция рынков на штамм "омикрон" чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, новый штамм вызывает опасения в плане экономики и энергетики.Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он, что эта реакция рынков кратковременная, Песков сказал: "Безусловно, это чисто эмоциональная реакция".В пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 "омикрон". Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что "омикрон" опаснее и заразнее "дельты", что потенциально грозит новыми локдаунами.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761260217.html

https://ria.ru/20211129/omikron-1761251908.html

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