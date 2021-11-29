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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761260857.html
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм - РИА Новости, 29.11.2021
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм
Реакция рынков на штамм "омикрон" чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:36
2021-11-29T13:36
распространение коронавируса
экономика
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реакция рынков на штамм "омикрон" чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, новый штамм вызывает опасения в плане экономики и энергетики.Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он, что эта реакция рынков кратковременная, Песков сказал: "Безусловно, это чисто эмоциональная реакция".В пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 "омикрон". Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что "омикрон" опаснее и заразнее "дельты", что потенциально грозит новыми локдаунами.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761260217.html
https://ria.ru/20211129/omikron-1761251908.html
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экономика, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:36 29.11.2021
 
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм

Пресс-секретарь президента Песков назвал реакцию рынков на омикрон-штамм эмоциональной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реакция рынков на штамм "омикрон" чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, новый штамм вызывает опасения в плане экономики и энергетики.
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Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он, что эта реакция рынков кратковременная, Песков сказал: "Безусловно, это чисто эмоциональная реакция".
В пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 "омикрон". Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что "омикрон" опаснее и заразнее "дельты", что потенциально грозит новыми локдаунами.
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Распространение коронавирусаЭкономикаДмитрий ПесковРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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