https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761260857.html
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм - РИА Новости, 29.11.2021
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм
Реакция рынков на штамм "омикрон" чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:36
2021-11-29T13:36
2021-11-29T13:36
распространение коронавируса
экономика
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реакция рынков на штамм "омикрон" чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, новый штамм вызывает опасения в плане экономики и энергетики.Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он, что эта реакция рынков кратковременная, Песков сказал: "Безусловно, это чисто эмоциональная реакция".В пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 "омикрон". Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что "омикрон" опаснее и заразнее "дельты", что потенциально грозит новыми локдаунами.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761260217.html
https://ria.ru/20211129/omikron-1761251908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Песков оценил реакцию рынков на омикрон-штамм
Пресс-секретарь президента Песков назвал реакцию рынков на омикрон-штамм эмоциональной