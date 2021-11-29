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https://ria.ru/20211129/kody-1761223276.html
В России хотят отказаться от QR-кодов
РБК: в России хотят свести к минимуму использование термина "QR-код" - РИА Новости, 29.11.2021
В России хотят отказаться от QR-кодов
Российские власти намерены переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:05
2021-11-29T11:40
распространение коронавируса
госдума рф
здоровье - общество
виктор потуремский
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские власти намерены переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и правительстве.По информации СМИ, в публичном пространстве использование названия "QR-код" нужно свести к минимуму, поскольку оно вызывает негативную реакцию у многих граждан.Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремсий, этот термин лишь усиливает тревогу среди населения. "Использование термина "QR-код" усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы", — объяснил эксперт.Один из источников РБК уточнил, что сам по себе QR-код служит лишь для передачи информации, а документ, который его включает, должен называться по-другому. Предполагается, что выбранный властями вариант впоследствии закрепят официально. Среди возможных наименований — "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "санитарный паспорт", "ковипасс" и популярный за рубежом "зеленый паспорт" (Green Pass).Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения парламентариями свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Предполагается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, либо медотвод от вакцинации. QR-коды хотят ввести на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.На сегодня в России запрещены массовые мероприятия; работодатели обязаны контролировать состояние здоровья сотрудников и посетителей и проводить дезинфекцию помещений; граждане должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию; пожилые и люди с хроническими заболеваниями переведены на режим самоизоляции. Кроме того, у субъектов федерации есть полномочия вводить свои ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки.Власти призывают наращивать темпы вакцинации до целевых 80 процентов. Сейчас полностью привиты менее 40 процентов жителей России.
https://ria.ru/20211127/volodin-1761005775.html
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госдума рф, здоровье - общество, виктор потуремский, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 29.11.2021 (обновлено: 11:40 29.11.2021)
 
РБК: в России хотят свести к минимуму использование термина "QR-код"

РБК: Кремль и правительство обсуждают новое название для документов с QR-кодами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские власти намерены переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и правительстве.
По информации СМИ, в публичном пространстве использование названия "QR-код" нужно свести к минимуму, поскольку оно вызывает негативную реакцию у многих граждан.
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Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремсий, этот термин лишь усиливает тревогу среди населения. "Использование термина "QR-код" усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы", — объяснил эксперт.
Один из источников РБК уточнил, что сам по себе QR-код служит лишь для передачи информации, а документ, который его включает, должен называться по-другому. Предполагается, что выбранный властями вариант впоследствии закрепят официально. Среди возможных наименований — "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "санитарный паспорт", "ковипасс" и популярный за рубежом "зеленый паспорт" (Green Pass).
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения парламентариями свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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Предполагается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, либо медотвод от вакцинации. QR-коды хотят ввести на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
На сегодня в России запрещены массовые мероприятия; работодатели обязаны контролировать состояние здоровья сотрудников и посетителей и проводить дезинфекцию помещений; граждане должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию; пожилые и люди с хроническими заболеваниями переведены на режим самоизоляции. Кроме того, у субъектов федерации есть полномочия вводить свои ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Власти призывают наращивать темпы вакцинации до целевых 80 процентов. Сейчас полностью привиты менее 40 процентов жителей России.
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