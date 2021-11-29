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В Китае выявили нелегальную сеть по организации поездок в российские казино
В Китае выявили нелегальную сеть по организации поездок в российские казино - РИА Новости, 29.11.2021
В Китае выявили нелегальную сеть по организации поездок в российские казино
Органы общественной безопасности Китая раскрыли нелегальную сеть игорного бизнеса, которая занималась поиском и перевозкой в Россию граждан Китая для участия в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:05
2021-11-29T10:05
хэйлунцзян
ляонин
россия
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ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Органы общественной безопасности Китая раскрыли нелегальную сеть игорного бизнеса, которая занималась поиском и перевозкой в Россию граждан Китая для участия в азартных играх, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.Правоохранительные органы КНР начали расследование после того, как летом прошлого года к ним обратился один из пострадавших. С июля прошлого года полиция приграничных с Россией китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян раскрыла ряд чрезвычайно крупных дел об организации трансграничного игорного бизнеса, объем которого превысил более 1,6 миллиарда юаней (более 250 миллионов долларов).В репортаже указывается, что в последние годы преступники использовали заграничные казино и различные международные игровые онлайн-платформы в соседних странах, чтобы "подсадить" граждан Китая на азартные игры. Так как в других странах казино законны и организованы крайне профессионально, то в них легко заманить азартных китайских туристов, отмечается в репортаже.Телеканал добавляет, что согласно статистике, трансграничный игорный бизнес ежегодно приводит к серьезному оттоку капитала из Китая по различным незаконным каналам, что подрывает финансовую безопасность страны и наносит серьезный ущерб безопасности людей.Телеканал рассказывает историю мужчины по фамилии Линь, который проживал вместе с семьей в городе Чанчунь провинции Цзилинь и был владельцем частного предприятия с высоким доходом, в январе 2017 года он в составе туристической группы поехал в Приморский край. Во время экскурсии гид привел тургруппу в знаменитое казино.Линь решил поиграть в казино на несколько сотен долларов и неожиданно выиграл десятки тысяч долларов, чему крайне обрадовался, и по окончанию поездки понял, что еще вернется. Постепенно чем больше он приезжал и участвовал в азартных играх, увеличивались его бонусы, если вначале он ездил в Приморье в составе тургруппы за свой счет, то позже турагентство предоставило ему VIP-обслуживание, как у игрока у него в распоряжении была бесплатная машина, питание и проживание.Он рассказал, что его не устраивало то, что он проигрывает, и чем больше денег он оставлял в казино, тем сильнее хотел отыграться. В итоге он окончательно потерял контроль и за два года проиграл в казино почти миллион юаней (156 тысяч долларов), потерял компанию и все сбережения.Мужчина был в отчаянии, но, как он заявил, казино предложило ему стать агентом и находить клиентов в Китае. Телеканал отмечает, что агентами стали многие игроки, которые задолжали крупные суммы, и чтобы как-то расплатиться, принимали предложение о такой работе.Линь был не единственным, кто попал "в сети" игрового бизнеса, так бизнесмен из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян по фамилии Мяо также однажды поехал со своим клиентом в то же казино, что изменило его жизнь не в лучшую сторону. В первый раз он выиграл большую сумму, однако затем проиграл в два раза больше. После возвращения в Китай Мяо не хотел думать, сколько денег он потерял, и был одержим тем, чтобы вернуться в казино и отыграться. Однако в следующий раз он снова проиграл крайне значительную сумму.Так, за три года он 14 раз играл в казино и не только потерял все свое состояние, но также приобрел огромный долг, для погашения которого ему пришлось распродать имущество. Он задолжал родственникам, друзьям, потерял семью, дом и бизнес. И тогда он, находясь в полном отчаянии, решился обратиться в полицию.Расследование показало, что клиент Мяо, которые отвез его в казино, является агентом и занимается поиском потенциальных игроков в Китае, а затем ищет пути привезти их в казино в Приморье. Следствие также выяснило, что три агента казино с фамилиями Чжай, Го и Хэ из провинции Хэйлунцзян в 2016 году осознали, что организация поездок групп китайцев в казино может принести хорошие проценты, и стали активно этим заниматься, а так как казино большое и профессиональное, то завлечь и очаровать китайских туристов было не сложно.Глава отдела операций управления международного сотрудничества министерства общественной безопасности КНР Гао Цзюньи сообщил телеканалу, что в данном казино есть четыре игровых зала и игровая онлайн-платформа специально для граждан Китая.После обращения гражданина Мяо органы общественной безопасности провинций Цзилинь и Хэйлунцзян 22 июля 2020 года совместно создали "оперативную группу 7.22", работа которой была направлена на борьбу с соответствующей трансграничной преступной группировкой. С того момента было возбуждено 10 уголовных дел, а также стало известно, что в преступную сеть вовлечены казино, многочисленные туристические агентства, китайские агенты и брокеры.Также сообщается, что по подозрению в соответствующих преступлениях в провинциях Цзилинь, Ляонин, Хэйлунцзян и Шаньдун было задержано 142 человека, раскрыты 18 подставных компаний и 4 подпольных банка, используемых для перевода средств.Гао Цзюньи сообщил, что для привлечения внимания к азартным играм, казино специально направляли в Китай руководителей и старших агентов, вступали в сговор с китайскими туристическими агентствами, которые уговаривали граждан КНР поехать в Россию, предлагая им бесплатное питание, проживание, проезд и другие услуги.На территории Китая казино разрешены только в специальном административном районе Макао.Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных (игорных) зон в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и Калининградской области, а также в Крыму.
https://ria.ru/20210702/putin-1739569143.html
https://rsport.ria.ru/20210930/pravitelstvo-1752573074.html
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хэйлунцзян, ляонин, россия
10:05 29.11.2021
 
В Китае выявили нелегальную сеть по организации поездок в российские казино

Полиция в Китае выявила нелегальную сеть по организации поездок в российские казино

© AP Photo / Ng Han Guan Полиция в Пекине, Китай
 Полиция в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Органы общественной безопасности Китая раскрыли нелегальную сеть игорного бизнеса, которая занималась поиском и перевозкой в Россию граждан Китая для участия в азартных играх, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
Правоохранительные органы КНР начали расследование после того, как летом прошлого года к ним обратился один из пострадавших. С июля прошлого года полиция приграничных с Россией китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян раскрыла ряд чрезвычайно крупных дел об организации трансграничного игорного бизнеса, объем которого превысил более 1,6 миллиарда юаней (более 250 миллионов долларов).
В репортаже указывается, что в последние годы преступники использовали заграничные казино и различные международные игровые онлайн-платформы в соседних странах, чтобы "подсадить" граждан Китая на азартные игры. Так как в других странах казино законны и организованы крайне профессионально, то в них легко заманить азартных китайских туристов, отмечается в репортаже.
Телеканал добавляет, что согласно статистике, трансграничный игорный бизнес ежегодно приводит к серьезному оттоку капитала из Китая по различным незаконным каналам, что подрывает финансовую безопасность страны и наносит серьезный ущерб безопасности людей.
Телеканал рассказывает историю мужчины по фамилии Линь, который проживал вместе с семьей в городе Чанчунь провинции Цзилинь и был владельцем частного предприятия с высоким доходом, в январе 2017 года он в составе туристической группы поехал в Приморский край. Во время экскурсии гид привел тургруппу в знаменитое казино.
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Линь решил поиграть в казино на несколько сотен долларов и неожиданно выиграл десятки тысяч долларов, чему крайне обрадовался, и по окончанию поездки понял, что еще вернется. Постепенно чем больше он приезжал и участвовал в азартных играх, увеличивались его бонусы, если вначале он ездил в Приморье в составе тургруппы за свой счет, то позже турагентство предоставило ему VIP-обслуживание, как у игрока у него в распоряжении была бесплатная машина, питание и проживание.
Он рассказал, что его не устраивало то, что он проигрывает, и чем больше денег он оставлял в казино, тем сильнее хотел отыграться. В итоге он окончательно потерял контроль и за два года проиграл в казино почти миллион юаней (156 тысяч долларов), потерял компанию и все сбережения.
Мужчина был в отчаянии, но, как он заявил, казино предложило ему стать агентом и находить клиентов в Китае. Телеканал отмечает, что агентами стали многие игроки, которые задолжали крупные суммы, и чтобы как-то расплатиться, принимали предложение о такой работе.
Линь был не единственным, кто попал "в сети" игрового бизнеса, так бизнесмен из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян по фамилии Мяо также однажды поехал со своим клиентом в то же казино, что изменило его жизнь не в лучшую сторону. В первый раз он выиграл большую сумму, однако затем проиграл в два раза больше. После возвращения в Китай Мяо не хотел думать, сколько денег он потерял, и был одержим тем, чтобы вернуться в казино и отыграться. Однако в следующий раз он снова проиграл крайне значительную сумму.
Так, за три года он 14 раз играл в казино и не только потерял все свое состояние, но также приобрел огромный долг, для погашения которого ему пришлось распродать имущество. Он задолжал родственникам, друзьям, потерял семью, дом и бизнес. И тогда он, находясь в полном отчаянии, решился обратиться в полицию.
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Расследование показало, что клиент Мяо, которые отвез его в казино, является агентом и занимается поиском потенциальных игроков в Китае, а затем ищет пути привезти их в казино в Приморье. Следствие также выяснило, что три агента казино с фамилиями Чжай, Го и Хэ из провинции Хэйлунцзян в 2016 году осознали, что организация поездок групп китайцев в казино может принести хорошие проценты, и стали активно этим заниматься, а так как казино большое и профессиональное, то завлечь и очаровать китайских туристов было не сложно.
Глава отдела операций управления международного сотрудничества министерства общественной безопасности КНР Гао Цзюньи сообщил телеканалу, что в данном казино есть четыре игровых зала и игровая онлайн-платформа специально для граждан Китая.
После обращения гражданина Мяо органы общественной безопасности провинций Цзилинь и Хэйлунцзян 22 июля 2020 года совместно создали "оперативную группу 7.22", работа которой была направлена на борьбу с соответствующей трансграничной преступной группировкой. С того момента было возбуждено 10 уголовных дел, а также стало известно, что в преступную сеть вовлечены казино, многочисленные туристические агентства, китайские агенты и брокеры.
Также сообщается, что по подозрению в соответствующих преступлениях в провинциях Цзилинь, Ляонин, Хэйлунцзян и Шаньдун было задержано 142 человека, раскрыты 18 подставных компаний и 4 подпольных банка, используемых для перевода средств.
Гао Цзюньи сообщил, что для привлечения внимания к азартным играм, казино специально направляли в Китай руководителей и старших агентов, вступали в сговор с китайскими туристическими агентствами, которые уговаривали граждан КНР поехать в Россию, предлагая им бесплатное питание, проживание, проезд и другие услуги.
На территории Китая казино разрешены только в специальном административном районе Макао.
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных (игорных) зон в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и Калининградской области, а также в Крыму.
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