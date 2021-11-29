https://ria.ru/20211129/kitay-1761202284.html

Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич"

Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич" - РИА Новости, 29.11.2021

Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич"

Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:05

2021-11-29T08:05

2021-11-29T10:29

экономика

украина

киев

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владимир зеленский

мид кнр

мотор сич

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, говорится в заявлении компании.Отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае"."В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", — указано в заявлении.Подчеркивается, что это может быть не финальная сумма."Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", — добавили в китайской компании.Руководство Beijing Skyrizon отметило, что надеется на добрую волю и примирение, но не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав.Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность. После этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал соблюдения законных прав китайских инвесторов.Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о трехлетних санкциях против акционеров, в частности, они коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя это, заявил, что в Пекине рассчитывают на обеспечение Киевом законных интересов и прав китайских компаний. В Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment ограничения назвали необоснованными."Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/motor-sich-1603245657.html

https://ria.ru/20210912/ukraina-1749676010.html

https://ria.ru/20210421/vzyskanie-1729227882.html

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экономика, украина, киев, китай, владимир зеленский, мид кнр, мотор сич, чжао лицзянь