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Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич"
Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич" - РИА Новости, 29.11.2021
Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич"
Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:05
2021-11-29T10:29
экономика
украина
киев
китай
владимир зеленский
мид кнр
мотор сич
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, говорится в заявлении компании.Отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае"."В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", — указано в заявлении.Подчеркивается, что это может быть не финальная сумма."Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", — добавили в китайской компании.Руководство Beijing Skyrizon отметило, что надеется на добрую волю и примирение, но не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав.Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность. После этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал соблюдения законных прав китайских инвесторов.Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о трехлетних санкциях против акционеров, в частности, они коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя это, заявил, что в Пекине рассчитывают на обеспечение Киевом законных интересов и прав китайских компаний. В Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment ограничения назвали необоснованными."Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/motor-sich-1603245657.html
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экономика, украина, киев, китай, владимир зеленский, мид кнр, мотор сич, чжао лицзянь
08:05 29.11.2021 (обновлено: 10:29 29.11.2021)
 
Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич"

Китайский инвестор "Мотор Сич" потребовал возместить 4,5 миллиарда долларов убытков

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, говорится в заявлении компании.
"Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы <...> представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу "Мотор Сич" Постоянного Арбитражного суда в Гааге в соответствии с установленными процедурами", — сказано в документе, опубликованном в соцсети WeChat.
Отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".
"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", — указано в заявлении.
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Подчеркивается, что это может быть не финальная сумма.
"Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", — добавили в китайской компании.
Руководство Beijing Skyrizon отметило, что надеется на добрую волю и примирение, но не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о трехлетних санкциях против акционеров, в частности, они коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя это, заявил, что в Пекине рассчитывают на обеспечение Киевом законных интересов и прав китайских компаний. В Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment ограничения назвали необоснованными.
"Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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