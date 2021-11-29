https://ria.ru/20211129/katok-1761272823.html

Пьяный петербуржец угнал каток и протаранил припаркованные автомобили

Пьяный петербуржец угнал каток и протаранил припаркованные автомобили - РИА Новости, 29.11.2021

Пьяный петербуржец угнал каток и протаранил припаркованные автомобили

Житель Санкт-Петербурга украл дорожный каток и спровоцировал ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:21

2021-11-29T14:21

2021-11-29T15:57

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга украл дорожный каток и спровоцировал ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел у дома 171 по проспекту Ветеранов. Не справившись с управлением, угонщик врезался в два припаркованных автомобиля. Он был пьян, уточнили в ведомстве. "Полицейские задержали мужчину, совершившего хищение дорожной техники в Красносельском районе", — рассказали там. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20210203/ugonschik-1595780381.html

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия