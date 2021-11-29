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Пьяный петербуржец угнал каток и протаранил припаркованные автомобили
Пьяный петербуржец угнал каток и протаранил припаркованные автомобили - РИА Новости, 29.11.2021
Пьяный петербуржец угнал каток и протаранил припаркованные автомобили
Житель Санкт-Петербурга украл дорожный каток и спровоцировал ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:21
2021-11-29T14:21
2021-11-29T15:57
происшествия
санкт-петербург
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авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга украл дорожный каток и спровоцировал ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел у дома 171 по проспекту Ветеранов. Не справившись с управлением, угонщик врезался в два припаркованных автомобиля. Он был пьян, уточнили в ведомстве. "Полицейские задержали мужчину, совершившего хищение дорожной техники в Красносельском районе", — рассказали там. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20210203/ugonschik-1595780381.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
14:21 29.11.2021 (обновлено: 15:57 29.11.2021)
Пьяный петербуржец угнал каток и протаранил припаркованные автомобили
В Петербурге задержали мужчину, пьяным протаранившего автомобили на угнанном катке