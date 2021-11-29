https://ria.ru/20211129/kaliningrad-1761312726.html

В Калининграде нашли тела школьницы и ее отца

В Калининграде нашли тела школьницы и ее отца - РИА Новости, 29.11.2021

В Калининграде нашли тела школьницы и ее отца

Следствие в рамках доследственной проверки выясняет обстоятельства гибели в Калининграде 11-летней девочки и ее отца, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:22

2021-11-29T17:22

2021-11-29T17:25

происшествия

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Следствие в рамках доследственной проверки выясняет обстоятельства гибели в Калининграде 11-летней девочки и ее отца, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по области Наталья Гацко.Ранее в СМИ появилась информация, что в Калининграде на улице Горького нашли тела 11-летней девочки и ее отца."По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Гацко.

https://ria.ru/20211011/ombudsmen-1754010504.html

калининград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф), россия