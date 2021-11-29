https://ria.ru/20211129/kaliningrad-1761312726.html
В Калининграде нашли тела школьницы и ее отца
В Калининграде нашли тела школьницы и ее отца - РИА Новости, 29.11.2021
В Калининграде нашли тела школьницы и ее отца
Следствие в рамках доследственной проверки выясняет обстоятельства гибели в Калининграде 11-летней девочки и ее отца, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:22
2021-11-29T17:22
2021-11-29T17:25
происшествия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Следствие в рамках доследственной проверки выясняет обстоятельства гибели в Калининграде 11-летней девочки и ее отца, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по области Наталья Гацко.Ранее в СМИ появилась информация, что в Калининграде на улице Горького нашли тела 11-летней девочки и ее отца."По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Гацко.
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происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:22 29.11.2021 (обновлено: 17:25 29.11.2021)
В Калининграде нашли тела школьницы и ее отца
СК ведет проверку по факту гибели в Калининграде 11-летней девочки и ее отца